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Приступы удушья и кашель с кровью: Адвокат заявил, что состояние Бекирова критически ухудшилось

Вчера, 21:41
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Приступы удушья и кашель с кровью: Адвокат заявил, что состояние Бекирова критически ухудшилось - фото

Элеонора Бекирова via Facebook

Эдем Бекиров

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что состояние политзаключенного Эдема Бекирова критически ухудшилось.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел», — сказал он.

По словам правозащитника, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку из-за приема пищи поднимается уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному и потребовал немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

В среду, 10 апреля в оккупированном Крыму Киевский районный «суд» Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Россия Политзаключенные

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