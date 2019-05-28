Приступы удушья и кашель с кровью: Адвокат заявил, что состояние Бекирова критически ухудшилось Вчера, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Элеонора Бекирова via Facebook Эдем Бекиров Элеонора Бекирова via Facebook

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что состояние политзаключенного Эдема Бекирова критически ухудшилось.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел», — сказал он.

По словам правозащитника, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку из-за приема пищи поднимается уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина, назначенный врачами.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному и потребовал немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

В среду, 10 апреля в оккупированном Крыму Киевский районный «суд» Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.