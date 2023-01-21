Украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Challenger 2 — Пристайко

21 января, 01:34
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Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Challenger 2.

«Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем и в ближайшее время приедут и танкисты», — заявил Пристайко в эфире Радио Свобода.

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Он подчеркнул, что британцы уверены, что обучение не займет много времени из-за мотивированности бойцов ВСУ.

«Мы когда готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов — тем более это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше», — заявил посол.

https://www.youtube.com/embed/ivScqMwCQZo
Инфографика: NV
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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. Уоллес отметил, что его страна первой передаст ВСУ западные танки.

Впоследствии стало известно, что Британия также передаст Украине более 100 бронированных транспортных средств, включая гусеничные БТР Bulldog.

https://www.youtube.com/watch?v=rB8TAFSH764
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Танки Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Вадим Пристайко Танк Война России против Украины

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