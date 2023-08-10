Готовили государственный переворот в Украине. В Ивано-Франковске осудили четырех приспешников Медведчука — СБУ 10 августа, 10:48 В Ивано-Франковске осудили четырех приспешников Медведчука (Фото:СБУ/Telegram)

В Ивано-Франковске тюремные сроки получили четверо приспешников бывшего пророссийского нардепа Виктора Медведчука, которые готовили государственный переворот и были задержаны в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Служба безопасности украины в Telegram.

«Благодаря доказательной базе Службы безопасности тюремные сроки получили четыре соратника экс-нардепа Медведчука, которые готовили насильственный захват власти в Украине», — говорится в сообщении

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По данным СБУ, среди осужденных — гражданин РФ, военный разведчик по специальности, который был на прямой связи с представителями администрации президента России и спецслужб страны-агрессора.

Фото: СБУ

Отмечается, что злоумышленники планировали «синхронизировать» государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других областях Украины.

СБУ сообщает, что именно эти «прокремлевские ячейки» должны были инициировать проведение в столице так называемого «национального собрания», организаторы которого планировали «утвердить резолюцию» по «отстранению от власти» высшего военно-политического руководства Украины.

По данным спецслужбы, в случае отказа злоумышленники планировали перейти к «силовому сценарию». Для этого они формировали собственное «боевое крыло», к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.

Отмечается, что для поиска «кандидатов» использовали собственные связи среди сторонников российского режима.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ.

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Россиянину назначили 10 лет, организатору преступления — 7 лет, а двум его сообщникам — по 5 лет заключения.