Три основания. Кому могут приостановить военную службу, что это значит и какие последствия для военнослужащих 27 апреля, 12:58 Мобилизация 2023 — на каких основаниях приостанавливают военную службу и какие последствия для военных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военным могут приостанавливать службу. Это происходит только по трем основаниям, и после расследования военных могут полностью восстановить с возмещением или уволить со службы. Юристы объяснили, что означает приостановка службы и каковы последствия.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая. Мужчин от 18 до 60 лет мобилизуют или они подписывают контракт с Силами обороны. Однако во время службы ее могут приостановить и лишить военного всех выплат, льгот и за списками воинской части.

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Юристы из правозащитной организации Юридическая сотня рассказывают, кто инициирует приостановление, за что могут приостановить службу, какие последствия для военного.

Основания для приостановки службы

Приостановление военной службы инициируется командиром (начальником) воинской части в отношении военного, совершившего нарушение.

Военная служба приостанавливается в следующих случаях:

самовольное оставление воинской части или места службы;

дезертирство из Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

добровольная сдача в плен.

Приостановление военной службы начинается со дня внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Такие данные вносят на основании заявления, уведомления командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном правонарушении.

Однако приостановка военной службы не означает увольнения — часто военные остаются в воинской части. Военнослужащие, военная служба которых приостановлена, увольняются только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Расследование во время приостановки военной службы

Если приговором суда определена мера наказания в виде служебного ограничения, арест с отбытием на гауптвахте или содержанием в дисциплинарном батальоне, то основания для увольнения отсутствуют.

При прибытии к месту службы военнослужащего, служба которого приостановлена, командир (начальник) части выясняет основания его отсутствия и немедленно информирует о них орган досудебного расследования и службу правопорядка, в зоне деятельности которой воинская часть выполняет задачи по назначению.

Командование в/ч или орган управления ВСП Вооруженных Сил Украины сопровождает военнослужащего в орган досудебного расследования.

При вступлении в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего, служба которого приостановлена, безвестно отсутствующим или умершим, командир воинской части информирует об этом орган досудебного расследования, орган военного управления, где осуществлялся учет военнослужащего, орган управления ВСП, в зоне деятельности которого воинская часть выполняет задачи по назначению и территориальный центр комплектования по месту жительства или регистрации военнослужащего.

Последствия приостановки военной службы

Военные, которым приостанавливали военную службу, могут получить следующие результаты в зависимости от расследования ВСП:

освобождение от должности;

военные считаются не исполняющими обязанности службы;

контракт о прохождении военной службы, а также выплата денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения приостанавливаются;

время приостановки не засчитывается в срок воинской службы, выслуги в воинском звании и выслуги лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии;

не распространяются льготы и гарантии, установленные для военнослужащих.

Военнослужащие с приостановленной службой не входят в состав Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Для военнослужащих, в отношении которых судом вынесен вступивший в законную силу оправдательный приговор или в отношении которых закрыто уголовное производство, военная служба и действие контракта продолжается.

Тогда срок приостановки военной службы относится к выслуге лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначению пенсии, а также к сроку выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, и возобновляются льготы и социальные гарантии для военнослужащих.

За все время необоснованной приостановки службы таким военнослужащим выплачивается недополученное денежное и осуществляются недополученное продовольственное, вещное и другие виды обеспечения.