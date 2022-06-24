В Мелитополе оккупанты заставляют предпринимателей и пенсионеров получать паспорта РФ — мэр 24 июня, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Россия начала раздавать паспорта на захваченных территориях Украины (Фото:RJA1988 / Pixabay)

В захваченном Мелитополе оккупанты заставляют пенсионеров и предпринимателей получать российские паспорта.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров на брифинге.

«Сегодня одним из самых актуальных вопросов является паспортизация, оформление предпринимательской деятельности. Рашисты благодаря своей пропаганде, а это отдельное направление их оружия, пытаются заставить в первую очередь наших пенсионеров, предпринимателей оформлять паспорта России. Как аргумент они приводят то, что пенсионеры не будут получать пенсии, если не оформят рашистские паспорта, а предприниматели не смогут вести свою деятельность, если не оформят российские паспорта и не зарегистрируются в псевдоналоговой „инспекции“», — рассказал он.

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Федоров подчеркнул, что в данном случае регистрацию предпринимателей в «непонятных структурах или банковских учреждениях РФ» можно трактовать как нарушение закона о коллаборации, поэтому решение этого вопроса должно выноситься на государственный уровень.

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Он также добавил, что Украина выполняет все свои обязательства по начислению пенсий и зарплат сотрудникам бюджетной сферы.

24 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.

11 июня в захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению начали выдавать российские паспорта. В оккупированном Херсоне 11 июня было выдано всего около 25 российских паспортов.







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