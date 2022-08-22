В Луганске оккупанты задерживают подростков, чтобы забрать старших членов семьи на фронт — Гайдай 22 августа, 09:57 Оккупанты ищут новые методы принудительной мобилизации (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В оккупированном Луганске войска РФ задерживают подростков от 14 до 18 лет, а затем шантажируют их родственников, чтобы забрать их на фронт.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт», — рассказал он.

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Гайдай добавил, что к таким методам принудительной мобилизации мужчин оккупанты прибегают из-за недостаточного количества людей.

Глава ОВА добавил, что в ОРЛО готовят к войне подросших детей.

«В Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста», — резюмировал он.

18 августа Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации, захватчикам все равно, что ребенка некому будет вечером забирать.





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