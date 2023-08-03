Всеобщая мобилизация. Что делать, если ТЦК игнорирует право на отсрочку — алгоритм действий от юриста 3 августа, 12:16 Мобилизация в Украине: юрист объяснил порядок действий, если в ТЦК игнорируют отсрочку (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во время военного положения мужчины получают право на отсрочку, гарантированную законом. Подтвердить ее надо в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, когда его работники будут уточнять данные такого военнообязанного.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине введены до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы.

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Оповещение о мобилизации и меры по распределению мобилизованных мужчин и женщин по учебным центрам осуществляет ТЦК. Первым шагом является вручение повесток об уточнении данных, с помощью чего формируется база военнообязанных и выясняется, кто имеет право на отсрочку.

Как объясняет Зеркало недели, адвокат Ростислав Кравец предоставил инструкции, что делать если работники ТЦК игнорируют законные основания для отсрочки от мобилизации.

Адвокат напомнил, что основания для отсрочки от мобилизации во время военного положения указаны в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Если вы готовы отстаивать свои права, то вы можете подготовить нотариально заверенные документы, подтверждающие право на отсрочку и обратиться к адвокатам. Они отправят соответствующие запросы о получении разрешения на отсрочку от мобилизации. ТЦК нормально к этому относятся и когда видят адвокатов, то предоставляют соответствующие согласия без проблем. Могут только попросить дополнительные документы, которые следует предоставить», — пояснил он.

Также адвокат рассказал, о еще одном способе. Если есть право на отсрочку, но лицо не хочет идти в военкомат, то оно может направить все подтверждающие документы письмом.

«Если в ТЦК не принимают документы и письмо отказывают — не реагируйте. Добавьте дополнительные документы, объясните что действия ТЦК неправомерны, но в суд обращаться не стоит. Это очень долгий процесс и подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию. Если в ТЦК сами составили административный протокол и сами подали на вас в суд не нервничайте. Вам будет гораздо легче обжаловать его, чем обратиться в суд первыми», — уверяет юрист.

Отсрочка от мобилизации — порядок действий для получения

Представители территориальных центров комплектования могут вручать повестку об уточнении данных и даже прохождении военно-врачебной комиссии лицам, имеющим право на отсрочку, но при этом принудительно запрещено мобилизовать людей, которые имеют отсрочку по таким шести категориям:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования;

для занятия наукой;

из-за профессиональной деятельности;

из-за бронирования;

Для подтверждения права на отсрочку, военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы о своем семейном положении, состоянии здоровья, работе или бронировании на работе.

Для этого надо:

подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, которые подтверждают отсрочку;

явиться в ТЦК по повестке и уточнить необходимые данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет документов, которые ее подтверждают.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.