Всеобщая мобилизация. Что делать, если ТЦК игнорирует право на отсрочку — алгоритм действий от юриста

3 августа, 12:16
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Мобилизация в Украине: юрист объяснил порядок действий, если в ТЦК игнорируют отсрочку (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Мобилизация в Украине: юрист объяснил порядок действий, если в ТЦК игнорируют отсрочку (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во время военного положения мужчины получают право на отсрочку, гарантированную законом. Подтвердить ее надо в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, когда его работники будут уточнять данные такого военнообязанного.

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Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине введены до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы.

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Оповещение о мобилизации и меры по распределению мобилизованных мужчин и женщин по учебным центрам осуществляет ТЦК. Первым шагом является вручение повесток об уточнении данных, с помощью чего формируется база военнообязанных и выясняется, кто имеет право на отсрочку.

Как объясняет Зеркало недели, адвокат Ростислав Кравец предоставил инструкции, что делать если работники ТЦК игнорируют законные основания для отсрочки от мобилизации.

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Адвокат напомнил, что основания для отсрочки от мобилизации во время военного положения указаны в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

«Если вы готовы отстаивать свои права, то вы можете подготовить нотариально заверенные документы, подтверждающие право на отсрочку и обратиться к адвокатам. Они отправят соответствующие запросы о получении разрешения на отсрочку от мобилизации. ТЦК нормально к этому относятся и когда видят адвокатов, то предоставляют соответствующие согласия без проблем. Могут только попросить дополнительные документы, которые следует предоставить», — пояснил он.

Также адвокат рассказал, о еще одном способе. Если есть право на отсрочку, но лицо не хочет идти в военкомат, то оно может направить все подтверждающие документы письмом.

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«Если в ТЦК не принимают документы и письмо отказывают — не реагируйте. Добавьте дополнительные документы, объясните что действия ТЦК неправомерны, но в суд обращаться не стоит. Это очень долгий процесс и подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию. Если в ТЦК сами составили административный протокол и сами подали на вас в суд не нервничайте. Вам будет гораздо легче обжаловать его, чем обратиться в суд первыми», — уверяет юрист.

Отсрочка от мобилизации — порядок действий для получения

Представители территориальных центров комплектования могут вручать повестку об уточнении данных и даже прохождении военно-врачебной комиссии лицам, имеющим право на отсрочку, но при этом принудительно запрещено мобилизовать людей, которые имеют отсрочку по таким шести категориям:

  • по семейным обстоятельствам;
  • по состоянию здоровья;
  • для получения образования;
  • для занятия наукой;
  • из-за профессиональной деятельности;
  • из-за бронирования;
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Для подтверждения права на отсрочку, военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанное время и предоставить документы о своем семейном положении, состоянии здоровья, работе или бронировании на работе.

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Для этого надо:

  • подготовить по несколько заверенных нотариусом копий документов, которые подтверждают отсрочку;
  • явиться в ТЦК по повестке и уточнить необходимые данные о себе, подать заявление на отсрочку и пакет документов, которые ее подтверждают.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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