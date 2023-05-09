Оккупанты в Луганской области заново создают «военкоматы» из-за провала принудительной мобилизации — ЦНС 9 мая, 17:49 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские оккупанты в Луганской области заново создают «военкоматы» из-за провала предыдущего плана по принудительной мобилизации на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По их данным, оккупанты создали ликвидационную комиссию для «военного комиссариата ЛНР», которым руководят местные коллаборанты.

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«Причина заключается в том, что данный орган был не способен выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами», — говорится в сообщении.

Вместо «военного комиссариата» оккупанты создали новый орган под названием «федеральное казенное учреждение военный комиссариат ЛНР», руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из приезжих россиян.

Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах под другим налоговым номером, чем предыдущий «военный комиссариат ЛНР», добавили в центре.

Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты хотят фильтровать населениена временно оккупированных территориях во время так называемой эвакуации, отправляя мужчин в отдельные лагеря.