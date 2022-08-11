«Поймаем каждого». Россия начала новую волну принудительной мобилизации на оккупированных территориях — Гайдай 11 августа, 12:33 На временно оккупированных территориях Россия начала новую волну принудительной мобилизации (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Россия начала новую волну принудительной мобилизации на оккупированных территориях. «Добровольцев» забирают с улиц и стратегических предприятий.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Последняя неделя на временно оккупированных территориях проходит под знаком „поймаем каждого“. Мужчины не выходят на улицы, а если все же выйдут — то автобусы с фсбшниками подстерегают повсюду, и домой уже не вернутся — только на войну», — отметил Гайдай.

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По его словам, появилось множество Telegram-каналов, где местные жители в режиме реального времени сообщают о положении дел на улицах: местонахождении и передвижении мобизизационных автобусов.

«Оркам настолько не хватает „пушечного мяса“, что на предприятиях стратегического значения уже тоже забрали всех мужчин. На шахтах работать уже некому», — добавил Гайдай.

Ранее о новой волне принудительной мобилизации на территории ОРДЛО сообщала украинская разведка.

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