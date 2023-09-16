Россияне на ВОТ завершают подготовку к мобилизации местных жителей — ЦНС

16 сентября, 03:10
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Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Мариуполь под российской оккупацией (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

На временно оккупированных территориях подходит к концу подготовка мобилизации местного населения на войну против Украины. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил Центр национального сопротивления.

В сообщении говорится, что на захваченных землях Херсонщины «военкомат» захватчиков уже разработал мобилизационный план и выдает повестки офицерам запаса. Эти «военкоматы», объясняет ЦНС, работают на основе данных, которые жители предоставляли во время «выборов» и раздачи продуктовых наборов.

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Сопротивление добавляет, что и на ВОТ Донецкой области во время «выборов» раздали 100 повесток.

Также сообщается, что «военкоматы» активно собирают данные о лицах 2006 года рождения, планируя мобилизацию в 2024 году.

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ЦНС отмечает, что мобилизация жителей оккупированных территорий является грубым нарушением международного права и свидетельствует о намерении Москвы уничтожить украинцев.

12 сентября сообщалось, что для увеличения явки на «выборах» на временно оккупированных территориях российские оккупанты применяли методы принуждения.

13 сентября ЦНС передал, что захватчики продолжают завозить на временно оккупированные территории рабочих из России на фоне огромного дефицита рабочей силы.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Донецкая область Херсонская область Война России против Украины Временно оккупированные территории

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