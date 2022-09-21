Генштаб сообщил о новой волне принудительной мобилизации на оккупированном Донбассе

21 сентября, 07:33
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Генштаб рассказал, как проходит принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе (Фото:Старобельские новости)

Генштаб рассказал, как проходит принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе (Фото:Старобельские новости)

Россия продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, чтобы восполнить свои огромные потери.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 21 сентября.

Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для последующей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с Силами обороны Украины.

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Полноценную мобилизацию с введением в стране военного положения режим Владимира Путина провести не решается, поскольку опасается резкого роста недовольства населения.

В связи с этим по всей России стали искать «добровольцев» среди неблагополучных слоев общества, заключенных российских тюрем и даже на сайте психоневрологического диспансера.

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На оккупированных территориях Донбасса принудительная мобилизация набирает все большего масштаба.

В то же время местное население, которое до этого относилось к оккупантам в основном лояльно, начинает бунтовать, отказываясь от участия в боевых действиях.

https://www.youtube.com/watch?v=3i-DjZqbxWk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс ДНР ЛНР Мобилизация Генштаб Война России против Украины

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