Мобилизация с 1 августа. Кто считается военнообязанным и кому могут вручать повестки — есть ли изменения 1 августа, 14:35 Мобилизация: кого считают военнообязанными, как вручают повестки в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Рассказываем, кто считается военнообязанным и кому могут вручать повестки и мобилизовать для защиты Украины во время военного положения.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения и всеобщей мобилизации, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы после вручения повестки и проверки состояния здоровья на пригодность.

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Военнообязанным мужчинам запрещено выезжать из Украины, кроме исключений, предусмотренных законом, а также менять место жительства без разрешения председателя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация — кто такие военнообязанные

Военнообязанные — это граждане, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

В пункте 9 статьи 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе указано, что граждане Украины делятся на следующие категории:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Допризывниками называют мужчин в год наступления 17 лет, когда они должны стать на воинский учет призывников.

Призывники — мужчины от 18 до 27 лет, которые должны проходить срочную военную службу.

Резервисты — обязаны прибывать в воинскую часть, в которой они проходят службу в военном резерве, по вызову командира этой воинской части.

Военнообязанные — общее понятие в отношении мужчин, которые проходили срочную службу, или которым исполнилось 27 лет, но они не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Считается, что они проходят военную службу в запасе и могут быть мобилизованы.

Военнообязанного могут мобилизовать, руководствуясь указом ПУ № 69/2022 О всеобщей мобилизации, то есть вручить ему повестку.

При этом, вручение повестки и мобилизация регламентированы другими законами, которые должны соблюдаться.

Правила вручения повесток в Украине

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

В соответствии с пунктом 56 Постановления КМУ № 352, оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) ТЦК уполномоченными на это лицами:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

Перед вручением повестки граждане имеют право проверить документы у лиц, которые это делают. Законодательством предусмотрено, какие документы уполномочивают лиц на вручение повесток:

представители органов местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности; представители учебных заведений должны предъявить приказ начальника ТЦК, который уполномочивает на вручение повесток (в котором указаны фамилии этих уполномоченных лиц) и служебные удостоверения, подтверждающие их работу в указанном учреждении или организации;

должностные лица районного (городского) ТЦК приказ начальника ТЦК с фамилиями работников, а также служебные удостоверения о том, что они действительно работают в ТЦК;

Должностные лица ТЦК имеют право проверять документы на улице, для этого у них должен быть при себе приказ коменданта с мокрой печатью и фамилиями работников ТЦК.

Законодательством Украины не установлено четко, можно ли заполнять пустые бланки повесток на улице после проверки документов, и не запрещено законом этого делать. Так как это не разрешено, но и не запрещено делать, юристы сообщают, что каждый такой случай в случае обращения в суд рассматривается в индивидуальном порядке. Законодательством не разрешено вручать повестки на улице, но ни один закон не запрещает вручать их на улицах и блокпостах.

Как пояснил Leopolis руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко объяснил, что добровольно мобилизуется 20% от общего количества мобилизованных.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — говорит он.

Начальник харьковского областного ТЦК Владимир Аррап подчеркнул в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

«Относительно специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил Владимир Арап.

Таким образом, повестку на улице могут получить любой из мужчин от 18 до 60 лет:

мужчины от 18 до 60 лет с правом на отсрочку, подтвержденным ТЦК;

исключены с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет; мужчины от 18 до 60 лет с бронированием на работе;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью и тяжелыми болезнями;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки;

мужчины от 18 до 60 лет, которые были осуждены к тяжкому преступлению.

Статья 65 Конституции Украины предусматривает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Статья 64 предусматривает, что конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В частности, в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

Поэтому, не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями: 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции Украины.

В Указе Президента № 64/2022 от 24 февраля 2022 года предусмотрены такие ограничения, предусмотренные статьями Конституции Украины:

статьи 30−34;

статья 38;

статья 39;

статьи 41−44;

статья 53.