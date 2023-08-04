Две категории лиц. Кто будет получать повестки с 1 августа и кого принудительно мобилизуют — объяснение ТЦК 4 августа, 16:52 Мобилизация в Украине — в ТЦК объяснили, кому будут вручать повестки на улице с 1 августа (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Они могут получить повестки и быть мобилизованными принудительно, если не имеют права на отсрочку. Представители ТЦК объяснили, кому будут выдавать повестки до конца лета 2023 года.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Все военнообязанные подлежат принудительной мобилизации, некоторые мужчины и женщины становятся к оружию добровольно, находясь на службе уже месяцами. Мобилизация происходит после оповещения, которое осуществляют уполномоченные лица.

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В территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию, работники оценивают их морально-психологические качества и находят специальность, на которую можно мобилизовать. Если человек имеет право на отсрочку, его запрещено мобилизовать принудительно, однако, он добровольно может пройти ВВК и подписать мобилизационное распоряжение.

Какие есть виды повестки и кому их вручают на улице

С осени 2023 года в закон Украины о Воинской обязанности и военной службе добавили статью 18−1, которая запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не призываются, а повестка на срочную службу не выдается. Так, в августе военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, после получения повестки об уточнении данных военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Такие повестки будут выдаваться двум категориям мужчин.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

После уточнения данных необходимо пройти медицинский осмотр на ВВК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

«Это случай, когда вызывают для прохождения медкомиссии — для того чтобы определить степень пригодности к военной службе», — пояснила пресс-секретарь ТЦК.

Кого мобилизуют в первую очередь

Мобилизационное распоряжение — третий вид повесток — выдается уже после прохождения ВВК в случае признания военнообязанного годным к службе. По словам военнослужащей, мобилизовать будут, если есть потребность в ее военно-учетной специальности. У кого нет военно-учетной специальности — сначала будут направлять для ее получения:

«Мобилизационное распоряжение выдается тогда, когда есть потребность в человеке с его военно-учетной специальностью, которую он получил ранее на срочной службе или контрактной. При вручении учитывают определение военно-врачебной комиссии. Для тех, у кого нет военно-учетной специальности, их направляют на подготовку».

Кто имеет право вручать повестки

Постановление КМУ № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления). Законодательством не запрещено и не разрешено вручать повестки на улицах и публичных местах, поэтому уполномоченные лица вручают их также на улицах, ТРЦ и других людных местах.

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица.

Известить о вызове призывника или военнообязанного в ТЦК, кроме собственно представителей ТЦК, могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК; руководители учебных заведений в случае распоряжения с ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, которые получили приказ руководителя о выдаче повесток.

Перед проверкой документов украинцы имеют право попросить показать уполномоченных лиц документы — служебные удостоверения, приказ или распоряжение председателя ТЦК на вручение повесток. Военные имеют право проверять документы, если имеют приказ коменданта со своими фамилиями. Вручать повестку могут только представители ТЦК. Обычные военные, нацполиция, Нацгвардия и другие Силы обороны не уполномочены на это.