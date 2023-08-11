Оккупанты активизировали штурмы. Харьковская ОГА предполагает, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек
Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов предполагает, что из Купянского района эвакуируют до 12 тысяч человек (Фото:Олег Синегубов / Facebook)
Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек из-за активных боевых действий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной ОВА.
«Наша цель — полностью обезопасить население от возможных ранений в результате боевых действий. Учитывая, что враг активизировал свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, опасность может угрожать каждому человеку, который там находится», — рассказал Синегубов.
Начальник ОВА подчеркнул, что в первую очередь местные власти будут рассматривать вопрос о принудительной эвакуации детей и их семей.
Синегубов уточнил, что сейчас в Купянске и близлежащих населенных пунктах находится около 800 детей плюс члены их семей. Рассмотрение и голосование по принудительной эвакуации детей Совет обороны области проведет при готовности всех необходимых сопутствующих материалов.
Он добавил, что сейчас в Харькове уже подготовили 3 500 мест для размещения эвакуированных жителей Купянского района. Также внутренне перемещенных лиц могут принимать Полтавская, Ровенская и Кировоградская области.
Начальник Харьковской ОГА уже сообщал, что сейчас в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных недалеко от зоны боевых действий.
9 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей ряда громад на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ прочная.
По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.