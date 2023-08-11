Оккупанты активизировали штурмы. Харьковская ОГА предполагает, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек 11 августа, 21:17 Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов предполагает, что из Купянского района эвакуируют до 12 тысяч человек (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что из Купянского района могут эвакуировать до 12 тысяч человек из-за активных боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной ОВА.

«Наша цель — полностью обезопасить население от возможных ранений в результате боевых действий. Учитывая, что враг активизировал свои штурмовые действия именно на Купянском направлении, опасность может угрожать каждому человеку, который там находится», — рассказал Синегубов.

Видео дня

Начальник ОВА подчеркнул, что в первую очередь местные власти будут рассматривать вопрос о принудительной эвакуации детей и их семей.

Синегубов уточнил, что сейчас в Купянске и близлежащих населенных пунктах находится около 800 детей плюс члены их семей. Рассмотрение и голосование по принудительной эвакуации детей Совет обороны области проведет при готовности всех необходимых сопутствующих материалов.

Он добавил, что сейчас в Харькове уже подготовили 3 500 мест для размещения эвакуированных жителей Купянского района. Также внутренне перемещенных лиц могут принимать Полтавская, Ровенская и Кировоградская области.

Начальник Харьковской ОГА уже сообщал, что сейчас в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных недалеко от зоны боевых действий.

9 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей ряда громад на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ прочная.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.