В Купянском районе могут объявить принудительную эвакуацию детей — глава Харьковской ОВА

11 августа, 12:35
Поделиться:
В Харьковской области будут эвакуировать детей (Фото:Алексей Павлишак/Reuters)

В Харьковской области будут эвакуировать детей (Фото:Алексей Павлишак/Reuters)

В Купянском районе Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, которые находятся недалеко от зоны боевых действий.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и относительно самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей», — сказа он.

Видео дня

Синегубов добавил, что в Купянске на данный момент проживает около 523 детей.

Глава ОВА также сообщил, что в рамках эвакуации гражданского населения из ряда населенных пунктов в Купянском районе уже эвакуировать 33 человек за два дня.

Читайте также:
100 тысяч оккупантов и 900 танков. Россияне пытаются развить наступление на Купянском направлении: как они действуют и имеют ли шансы на прорыв

Он подчеркнул, что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам.

9 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей ряда громад на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ крепкая.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Эвакуация Харьковская область Дети Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X