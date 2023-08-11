В Купянском районе могут объявить принудительную эвакуацию детей — глава Харьковской ОВА 11 августа, 12:35 В Харьковской области будут эвакуировать детей (Фото:Алексей Павлишак/Reuters)

В Купянском районе Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, которые находятся недалеко от зоны боевых действий.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и относительно самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей», — сказа он.

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Синегубов добавил, что в Купянске на данный момент проживает около 523 детей.

Глава ОВА также сообщил, что в рамках эвакуации гражданского населения из ряда населенных пунктов в Купянском районе уже эвакуировать 33 человек за два дня.

Он подчеркнул, что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам.

9 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей ряда громад на фоне действий войск РФ на Купянском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, но оборона ВСУ крепкая.

По его словам, оккупанты создали наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои — некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.