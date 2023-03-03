В Украине могут ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий

3 марта, 14:00
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Дом после обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Дом после обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом говорится в сообщении министерства в пятницу, 3 марта.

Это было озвучено во время заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют.

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Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

«Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство!» — заявила Верещук.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения.

Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по фиксации преступлений российских окупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

https://www.youtube.com/watch?v=KEbCpM2Va9Y&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Эвакуация Дети Ирина Верещук Война России против Украины

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