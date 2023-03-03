В Украине могут ввести принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий 3 марта, 14:00 Дом после обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом говорится в сообщении министерства в пятницу, 3 марта.

Это было озвучено во время заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют.

Такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

«Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство!» — заявила Верещук.



С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 461 ребенок, еще 927 детей получили ранения.

Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по фиксации преступлений российских окупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.