Гендиректор МАГАТЭ назвал принципы для ядерной безопасности на Запорожской АЭС 31 мая, 01:12 ЗАЭС находится под оккупацией РФ (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил пять принципов, которые, по его мнению, помогут гарантировать ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН 30 мая, пишет Европейская правда.



Гросси отметил, что эти принципы сформированы в результате «интенсивных консультаций» с руководством Украины и РФ.

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«В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Эти принципы заключаются в том, что:

Нельзя осуществлять никаких атак со стороны ЗАЭС или против нее, в частности, нацеленных на хранилище отработанного ядерного топлива реакторов, другую критическую инфраструктуру или персонал;

ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения, например, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков или военнослужащих;

Нельзя подвергать риску электроснабжение ЗАЭС;

Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий;

Не следует принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

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Гросси призвал Украину и Россию придерживаться этих принципов. Предполагается, что следить за этим будут эксперты МАГАТЭ, которые уже работают на ЗАЭС.

Накануне сообщалось, что Гросси в мае представит Совбезу ООН «соглашение между Украиной и Россией» по защите захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что единственный способ «обезопасить Европу от ядерной катастрофы» — демилитаризация ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здания ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.