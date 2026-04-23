Принц Гарри во время выступления в Киеве приравнял военные преступления РФ к геноциду и заявил о лидерстве Украины в современной войне

Британский принц Гарри во время 18-го Киевского форума по безопасности, Киев, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Британский принц Гарри во время выступления на 18-м Киевском форуме по безопасности заявил, что Украина находится на переднем крае современной войны и разрабатывает самые передовые дроны в мире, а также осудил военные преступления страны-агрессора России.

«Я здесь не как политик, а я солдат, который понимает военную службу, как гуманитарий, который видит человеческую цену конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать ее последствия», — сказал он во время своего выступления.

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Герцог Сассекский подчеркнул, что война в Украине — это война за ценности, суверенитет и принципы, а не только территории.

«Вы стоите крепко, боретесь и идете впереди… В единстве, устойчивости, инновациях… Украина находится на переднем крае современной войны, разрабатывая самые передовые дроны в мире, адаптируясь и формируя гибкие Вооруженные силы», — подчеркнул принц Гарри.

Он отметил, что это демонстрирует не только выносливость Украины, а и ее лидерство в реальном времени.

Как сообщает The Sun, Гарри осудил «безжалостные нападения на гражданское население, массовые убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительную депортацию целых групп населения», в частности десятков тысяч детей.

По его словам, тысячам похищенных детей «промывают мозги» с помощью системы, «разработанной для того, чтобы стереть их идентичность».

«Принудительное перемещение детей из одной национальной группы в другую — это не просто военное преступление, это может быть актом геноцида, если осуществляется с намерением уничтожить идентичность народа. Это не побочный вред. Это не хаос войны, перекинувшийся на другие территории. Это организовано, систематически, преднамеренно и рассчитано на то, чтобы продолжаться еще долго после прекращения боевых действий», — считает принц.

Гарри добавил, что поведение российский войск на поле боя было «запланировано, выполнено и защищено на самых высоких уровнях».

Во время своей речи принц также обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и администрации президента США Дональда Трампа.

Он сказал Путину, что «сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну».

«В течение многих лет этой войны с огромными потерями и ограниченными достижениями становится все очевиднее, что этот путь не предлагает победителя — только большие потери. Президент Путин, ни одна страна не получает выгоды от постоянных потерь жизней, которые мы наблюдаем», — отметил герцог Сассекский.

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Кроме этого принц Гарри обратился к «американскому руководству», однако не упомянул напрямую имя Дональда Трампа. Герцог Сассекский отметил, что США — его названная страна — играет «исключительную роль» в этом конфликте, поскольку, когда Украина согласилась отказаться от своего ядерного оружия, Америка обязалась защищать границы Украины и ее суверенитет.

Это уже третий визит принца Гарри в Украину. Первый состоялся в апреле 2025 года. Тогда он посетил Львов и встретился с ветеранами, которые восстанавливались после ранений. Второй визит состоялся 12 сентября 2025 года. Тогда принц Гарри вместе с командой приезжал в Киев с программой реабилитации раненых украинских воинов.