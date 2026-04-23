Осудит преступления РФ на форуме по безопасности: стали известны детали визита принца Гарри в Киев

На киевском вокзале принца Гарри встретили директор Фонда Арсения Яценюка Открой Украину Рамина Шут и министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова (Фото: Jerome Starkey/X)

Британский принц Гарри во время визита в Киев выступит с речью на Киевском форуме по безопасности. Об этом сообщает The Sun .

«Приятно снова оказаться в Украине — стране, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы. Важно не терять из виду значение этого», — сказал он по прибытии в Киев.

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Герцог Сассекский выразил надежду, что сможет «напомнить людям у себя на родине и во всем мире, с чем сталкивается Украина».

На железнодорожном вокзале его встретили директор Фонда Арсения Яценюка Открой Украину Рамина Шут, а также министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Ожидается, что в сегодняшней речи на Киевском форуме по безопасности принц назовет Украину «передовой линией самой демократии» и призовет мир «не становиться равнодушным к конфликту».

По данным ITV, в своем выступлении Гарри также осудит военные преступления России, в частности назовет похищение украинских детей российскими военными «систематическими и преднамеренными» действиями, которые будут иметь последствия в Международном уголовном суде. Кроме того, он напомнит, что война в Украине — это «война за ценности, а не только за территорию».

Принц Гарри также должен посетить саперов благотворительной организации Halo Trust, которую поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.

Кроме того, он планирует провести время с украинскими участниками его фонда Invictus Games, который помогает раненым ветеранам восстанавливаться с помощью спорта.

«Я здесь, чтобы побывать на месте событий, восстановить связи и выслушать людей, напомнить соотечественникам и всему миру, с чем сталкивается Украина, а также поддержать людей и партнеров, которые ежечасно, ежедневно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях», — подчеркнул герцог Сассекский.

Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Принц Гарри впервые посетил Киев 12 сентября 2025 года. Он и команда его фонда Игры непокоренных (Invictus Games) приезжали с программой реабилитации раненых украинских воинов.

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В частности, Гарри встречался с ветеранами, премьер-министром Юлией Свириденко, посещал поврежденные в результате российских ударов дома в Киеве, а также возложил цветы к мемориалу на Майдане Независимости.

The Guardian сообщал, что герцог Сассекский мог встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официально он не хочет этого признавать, поскольку британское правительство, вероятно, было против их встречи.

В апреле 2025 года принц посетил Львов и встретился с ветеранами, которые восстанавливаются после ранений.