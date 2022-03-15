Столтенберг допустил, что РФ может использовать химическое оружие в Украине. Об ответе НАТО говорить не стал 15 марта, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

После лжи об отводе войск, отсутствии планов вторжения в Украину и разработке Киевом биологического оружия Россия может сфабриковать обстоятельства для оправдания использования химического оружия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Они делают абсурдные заявления о биологических лабораториях и химическом оружии в Украине. Это просто еще одна ложь. И мы обеспокоены тем, что Москва может организовать операцию под фальшивым флагом, возможно с применением химического оружия… Любое использование химического оружия будет нарушением международного права и нарушением запрета на использование химического оружия…», — сказал он.

Он напомнил, что Россия и ранее использовала химическое оружие для убийства политических оппонентов и поддерживая режим сирийского диктатора Башара Асада.



Столтенберг призвал Россию не использовать химическое оружие и вывести свои войска из Украины, но не ответил на вопрос, как НАТО отреагирует, если Россия все-таки применит его.

«Наша основная ответственность – защита союзников НАТО. Важно, чтобы Россия поняла, что мы готовы это делать… Президент США и другие союзники ясно заявили, что если они используют химическое оружие, они за это заплатят высокую цену. Но я не буду спекулировать по какой-либо военной реакции со стороны НАТО, кроме того, что НАТО будет делать все, чтобы защитить союзников», — сказал Столтенберг.

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