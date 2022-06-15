«Казалось, все вокруг горело». Как Россия применяла кассетные боеприпасы в Харькове — ВВС 15 июня, 15:45 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Характерные следы от кассетного боеприпаса на автомобиле возле детской площадки в Харькове (Фото:Joel Gunter/BBC)

Согласно исследованию Amnesty International, Россия убила десятки мирных жителей в Харькове, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Правозащитники заявили, что войска агрессора неоднократно использовали бомбы 9N210 и 9N235, а также «рассеянные» боеприпасы — они выбрасывают мины, которые взрываются позже. BBC нашла свидетельства применения кассетных снарядов в жилых кварталах Харькова.



BBC відвідала п’ять різних місць, постраждалих від ударів, у житлових кварталах Харкова і побачила ознаки характерного симетричного розколу, пов’язаного з касетними боєприпасами. Ми показали зображення з місць трьом експертам зі зброї, які всі сказали, що сліди від ударів відповідають використанню цієї зброї.

«Ці сліди від касетних боєприпасів, це класична ознака, — сказав Марк Гізні, старший науковий співробітник відділу озброєнь організації Human Rights Watch. — І на одному зображенні можна побачити залишок стабілізатора від одного з уражувальних елементів боєприпасу».

Записи камер відеоспостереження, які передав BBC один з місцевих жителів, показали послідовні кластерні детонації. «Дуже потужний індикатор наявності уражувальних елементів із касетної зброї», — сказав Хеміш де Бреттон Гордон, колишній полковник британської армії та експерт із зброї Кембриджського університету.

Касетні боєприпаси викликають великі суперечки, оскільки вони детонують у повітрі і випускають скупчення менших бомб, які без розбору вражають широку територію й можуть наражати на небезпеку цивільне населення.

Менші бомби також часто не вибухають під час удару, створюючи загрозу на довгі роки. Понад 120 країн підписали договір про заборону використання такої зброї, хоча ані Росія, ані Україна його не підписали.

На місці одного очевидного удару касетними боєприпасами в Харкові, навколо житлового масиву та дитячого майданчика в районі Індустріальний, характерні сліди були помітні навколо трьох місць ударів з трьох боків дитячого майданчика.

Дружина Івана Литвиненка Оксана була важко поранена в результаті удару і згодом померла.

40-річний Литвиненко розповів ВВС, що пара гуляла на дитячому майданчику зі своєю п’ятирічною донькою, коли туди поцілили росіяни. Їхній 14-річний син тоді перебував у квартирі.

«Раптом я побачив спалах і почув перший вибух, — сказав Литвиненко. — Я схопив доньку і притиснув її до дерева. Моя дружина була приблизно за п’ять метрів, і вона просто впала».

41-річну Оксану поранили осколки, які потрапили у спину, груди та живіт, прокололи легені та пошкодили хребет.

Вона перебувала в реанімації два місяці, до неділі, коли померла від ускладнень від травм та цукрового діабету, розповів Литвиненко. «Лікарі кілька разів оперували її, але її тіло не витримало», — сказав він нам через кілька годин після її смерті.

Описуючи удар, Литвиненко зазначив, що бачив «серію вибухів, багато бомб одна за одною». Двоє інших мешканців, які перебували у своїх квартирах під час удару, розповіли BBC, що чули послідовні детонації. «Вибухи було чути протягом кількох хвилин, — розповідає 26-річний Даня Волинець. — Коли ми вийшли на вулицю, я побачив палаючі машини. Здавалося, все горіло».

53-річна медсестра Тетяна Агаєва стояла перед своїм домом, коли стався обстріл. «Несподівано скрізь почали лунати звуки вибухів, дуже багато, скрізь, — розповіла вона Amnesty. — Ми впали на землю і намагалися знайти укриття. Син нашого сусіда, 16-річний Артем Шевченко, був убитий на місці. У нього у грудях була дірка шириною 1 см. У його батька було розтрощене стегно та осколкове поранення в ногу».

Лікарі центральної харківської лікарні розповіли, що у постраждалих, яких привезли після обстрілу дитячого майданчика, вони побачили проникаючі поранення живота, грудей та спини, а також зібрали металеві уламки, які відповідали типу куль, знайдених у касетних боєприпасах 9Н210/9Н235. За даними Amnesty, в результаті удару по Індустріальному району загинули щонайменше дев’ять мирних жителів і 35 отримали поранення, бомби вибухнули на площі 700 квадратних метрів.

В іншому житловому будинку, на вилиці Гарібальді, боєприпас влучив у під'їзд будинку, у результаті чого дві жінки похилого віку загинули та ще одна була важко поранена. На доріжці неподалік можна було побачити характерні сліди.

Тетяна Бєлова та Олена Сорокіна сиділи на лавці надворі, коли неподалік вибухнув боєприпас. Вони встали, щоб зайти до будинку, але другий боєприпас впав прямо у під'їзд, убивши Бєлову та ще одну жінку на ім'я Тетяна, яка була з ними. Олена Сорокіна внаслідок вибуху втратила обидві ноги.

«Була серія вибухів один за одним, — розповіла 61-річна Надія Кравчук, яка на той момент перебувала в будинку. — Я вийшла і побачила жінку, яка лежала тут обличчям вниз, і ще одну жінку, яка лежала тут, а поруч була Лєна, яка втратила обидві ноги. Вона кричала: „Я втратила ногу“».

Протягом двох тижнів польових досліджень Amnesty розслідувала 41 обстріл у Харкові, в результаті яких загинули щонайменше 62 мирних жителі та 196 отримали поранення, повідомляє організація. Вона знайшла докази використання касетних боєприпасів і некерованих ракет, які вбивали людей, які ходили по магазинах, стояли в черзі за продовольчою допомогою або просто йшли вулицею.

«Цю зброю ніколи не можна використовувати, — сказала ВВС Донателла Ровера, старша радниця Amnesty з реагування на кризові ситуації. — Її неможливо точно спрямувати. Це зброя, яка вражає велику територію. Вона має руйнівний ефект і спричиняє багато смертей і поранень серед цивільного населення».

За словами Ровери, використання зброї «прирівнюється до навмисного нападу на цивільних осіб».

«Росія не може стверджувати, що вона не знає наслідків застосування цих видів зброї, — сказала вона. — І рішення про її використання свідчить про абсолютну зневагу до життя цивільних».

Раніше Росія заперечувала використання касетних боєприпасів в Україні та наполягала на тому, що російські сили завдають ударів по військових цілях.

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