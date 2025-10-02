Беглый экс-нардеп Мураев собирает данные об украинцах через фейковое «приложение для демократии»

Подсанкционный экс-нардеп Евгений Мураев собирает данные украинцев через фейковое «приложение для демократии», которое продвигает на своем пророссийском YouTube-канале. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре отметили, что об этом написал Александр Морской в колонке для Детектора медиа.

Приложения нет в Play Market или App Store — Мураев предлагает загружать напрямую с его сайта.

«Он убеждает, что в Украине „диктатура“, поэтому призывает „проголосовать“ через приложение. Но „голосование“ возможно только после того, как вы отдадите свои персональные данные, включая биометрию из паспорта», — говорится в заметке Spravdi.

В Центре отметили, что на самом деле «блокчейн Мураева» нужен не для демократии, а «для сбора информации украинцев и доступа к их устройствам».

«Не переходите на сайт, не загружайте и не устанавливайте никаких „приложений Мураева“. Это — вражеская ловушка», — сказано в сообщении.

20 августа сообщалось, что TikTok заблокировал два канала Мураева, которые распространяли пророссийские нарративы и дезинформацию.

Евгений Мураев — бывший народный депутат и владелец телеканала НАШ. В отношении него введены санкции СНБО, введенные в действие Указом президента Украины.

Кроме того, Мураев фигурирует в уголовном производстве по подозрению в государственной измене. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него в марте 2024 года. По данным прокуратуры, экс-нардеп создал и распространял на подконтрольном ему телеканале, а также видеохостинге YouTube тезисы российской пропаганды. В выступлениях и интервью он заявлял, что в Украине идет «культурная война и преследование инакомыслящих», пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости Украины и необходимости выполнения договоренностей с РФ.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пропагандистов и предателей. Среди них был и Мураев.