Приложение Воздушная тревога сможет предупреждать о химической и радиационной угрозе 2 августа, 16:39 Обновленное приложение Воздушная тревога (Фото:Ajax Systems)

Приложение Воздушная тревога после нового обновления будет предупреждать о пяти типах тревоги, среди которых химическая и радиационная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram во вторник, 2 августа.



В Минцифры рассказали, что пользователи будут получать уведомления о начале и завершении пяти типов тревог:

Видео дня

воздушная тревога;

артиллерийский обстрел;

уличные бои;

химическая угроза;

радиационная опасность.

Для каждого типа тревоги есть уникальные оповещения. Приложение также присылает сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Информация обо всех видах тревоги поступает от операторов в областных администрациях Украины, а за координацию тревог отвечают дежурные ГСЧС.

По данным Минцифры, приложение загрузили уже 11 млн раз.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину технологическая компания Ajax Systems вместе с IT-компанией Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации создала приложение Воздушная тревога, которое присылает уведомления о начале и конце воздушной тревоги. Уведомления поступают даже в беззвучном и виброрежиме.



Как восстанавливать разрушенные города и села? https://www.youtube.com/embed/uecLGCbLZ_8

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