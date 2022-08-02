Приложение Воздушная тревога сможет предупреждать о химической и радиационной угрозе

2 августа, 16:39
Обновленное приложение Воздушная тревога (Фото:Ajax Systems)

Обновленное приложение Воздушная тревога (Фото:Ajax Systems)

Приложение Воздушная тревога после нового обновления будет предупреждать о пяти типах тревоги, среди которых химическая и радиационная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram во вторник, 2 августа.

В Минцифры рассказали, что пользователи будут получать уведомления о начале и завершении пяти типов тревог:

Видео дня
  • воздушная тревога;
  • артиллерийский обстрел;
  • уличные бои;
  • химическая угроза;
  • радиационная опасность.
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Для каждого типа тревоги есть уникальные оповещения. Приложение также присылает сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы. Информация обо всех видах тревоги поступает от операторов в областных администрациях Украины, а за координацию тревог отвечают дежурные ГСЧС.

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По данным Минцифры, приложение загрузили уже 11 млн раз.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину технологическая компания Ajax Systems вместе с IT-компанией Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации создала приложение Воздушная тревога, которое присылает уведомления о начале и конце воздушной тревоги. Уведомления поступают даже в беззвучном и виброрежиме.

Как восстанавливать разрушенные города и села?

https://www.youtube.com/embed/uecLGCbLZ_8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Приложение минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Воздушная тревога

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