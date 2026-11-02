Приложение Воздушная тревога частично возобновило работу после хакерской атаки, утечки данных не было

Приложение Воздушная тревога частично возобновило работу после хакерской атаки , совершенной вечером в воскресенье, 1 ноября. Персональные данные пользователей не пострадали, сообщили Суспільному в пресс-службе приложения.

Из-за взлома уведомления работали с перебоями, а пользователи получали ложные предупреждения о радиационной опасности, химической атаке и уличных боях. Разработчики из Ajax Systems и Stfalcon совместно с профильными службами и министерствами отключили push-уведомления и на некоторое время приостановили работу приложения.

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Сейчас оповещения о тревогах поступают в обычном режиме. На карте отображаются желтый уровень опасности, означающий угрозу со стороны дронов, и красный — при массированной атаке дронов или ракет. Отображение самих целей на карте еще восстанавливают.

В пресс-службе подчеркнули, что приложение не собирает, не хранит и не передает ни персональные данные, ни геолокацию пользователей, поэтому им ничего не угрожает. Сообщения о том, что хакеры якобы взломали аккаунты или телефоны пользователей, там назвали ложными.

Те, кто удалил приложение из-за атаки, могут снова установить его из App Store или Google Play. Защиту сервиса уже усиливают, чтобы предотвратить подобные атаки.

Кибератака на систему оповещения о воздушной тревоге — что известно

Около 22:50 в воскресенье, 1 ноября, пользователи приложения Воздушная тревога (в частности, в Киеве) одновременно получили оповещения о радиационной и химической опасности, а также об угрозе уличных боев. Как отметили в центре SPRAVDI, приложение также выдало на русском языке предупреждение о якобы запуске ракет Орешник. Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили, что приложение, вероятно, было взломано, и заверили, что никакой радиационной угрозы нет. Факт взлома подтвердил и Центр противодействия дезинформации, призвав не переходить по подозрительным ссылкам.

В ГСЧС и КГГА тогда подчеркнули, что общенациональная система оповещения, уличные сирены и приложение Київ Цифровий работают в штатном режиме. На следующий день спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что взлом никак не повлиял на работу Сил обороны, поскольку Воздушная тревога — это лишь дополнительный способ оповещения, а не приложение самих Воздушных сил.

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Ночью в России сообщили о взломе приложения МЧС, пользователи которого получили уведомление о ядерной угрозе. Волонтер Сергей Стерненко опубликовал скриншот, на котором россиян предупреждали о «пуске ядерных боеголовок».