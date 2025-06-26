Минобороны заявило о техническом сбое в работе Резерв+

Специалисты работают над устранением технической проблемы в приложении Резерв+ 26 июня 2025 года (Фото: Екатерина Черногоренко / Facebook)

Министерство обороны Украины сообщило о временных технических перебоях в работе приложения Резерв+ в четверг, 26 июня.

В заявлении Минобороны в Telegram говорится, что система должна стабилизироваться в течение нескольких часов, и специалисты уже работают над устранением технических проблем.

Реклама

Пользователям Резерв+ советуют воспользоваться PDF-документами в случае необходимости.

Ранее 26 июня в Сети появились многочисленные сообщения о технических проблемах в работе Резерв+. Украинцы не могли зайти в приложение и воспользоваться документами. Система выдает сообщение об отсутствии соединения.

23 июня в соцсетях появилась информация о том, что Резерв+ собирает геоданные пользователей. Министерство обороны Украины опровергло информацию и заявило, что цель таких сообщений — посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу.