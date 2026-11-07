Минобороны предупредило о временных перебоях в работе Резерв+ вечером

7 ноября, 15:01
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7 ноября в приложении Резерв+ будут проводиться плановые технические работы (Фото: Минобороны Украины)

7 ноября в приложении Резерв+ будут проводиться плановые технические работы (Фото: Минобороны Украины)

Вечером 7 ноября в приложении Резерв+ будут проводиться плановые технические работы. В связи с этим пользователи могут столкнуться с задержками при обновлении документов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Технические работы запланированы на субботу, 7 ноября. Они продлятся с 20:00 до 23:00.

В этот период в приложении могут медленнее загружаться или обновляться электронные военно-учетные документы. Кроме того, возможны задержки в работе других сервисов.

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В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, не откладывать его скачивание. Сохранить файл на телефон можно непосредственно в приложении: на главном экране нужно нажать кнопку «+» и выбрать опцию Скачать PDF.

Также отмечается, что если во время проведения технических работ документ не обновился, не стоит сразу выходить из учетной записи или повторно авторизоваться. В Минобороны советуют попробовать еще раз позже, когда работы завершатся.

После 23:00 все сервисы Резерв+ должны вернуться к обычному режиму работы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Минобороны Украины Война России против Украины Резерв+

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