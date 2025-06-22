В Минобороны рассказали, когда в ТЦК можно будет обращаться онлайн

В мае прошлого года в Украине запустили приложение Резерв+ с помощью которого военнообязанные могут обновить данные или продлить отсрочку. В будущем Минобороны планирует полностью освободить их от необходимости посещать ТЦК и СП.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в интервью изданию DOU, сможет ли приложение Резерв+ полностью заменить посещение ТЦК и СП.

«Пока мы не получили положительный фидбек, чтобы отвязаться от территориальности, если человеку все-таки надо посетить ТЦК. На это есть свои причины, но мы эту работу ведем», — отметила Екатерина Черногоренко.

Обычно нужно идти в ТЦК, чтобы стать на учет, сняться с учета, подать документы на отсрочку, уточнить данные или пройти ВВК.

Согласно идее Минобороны, человеку будет достаточно прийти в удобный для него ТЦК, сообщить, что он рядом живет, декларирует здесь свое место жительства, вносит новые данные.

Заместитель министра объяснила, как операторы системы Оберіг могут получить доступ к информации о людях, которые не зарегистрированы по месту проживания.

«Смоделируем ситуацию. Я Печерский ТЦК и имею право работать в своем районе. Ко мне приходит человек и говорит: „Я прописан в Житомире, но живу в Киеве, примите меня“. Я своим цифровым ключом захожу в систему и делаю запрос в реестр Оберіг дать карточку Ивана Иваненко. Реестр мгновенно дает мне доступ по запросу. Далее я совершаю какие-то действия по регламенту: наполняю данными, вношу направление. Человек со мной взаимодействует, подписывает, и это остается в карточке. Нет технической проблемы с тем, чтобы дать доступ к данным человека в Житомирской области. Все операторы „ходят“ на центральную компоненту и могут получать доступ по запросу. Но представьте, насколько это упростит работу и увеличит доверие военнообязанных к ТЦК», — пояснила она.

22 июня главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о предстоящих изменениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, сейчас в ТЦК уже проводят проверки.