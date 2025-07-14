Как избежать тотального контроля MAX: эффективные советы для жителей ТОТ

Оккупанты навязывают на ТОТ приложение MAX. NV разобрался, что надо знать, чтобы уберечь себя.

Что такое MAX и чем опасен

Активисты Желтой Ленты предупреждают, что это приложение имеет все признаки военной системы цифрового надзора.

MAX установленный на телефон получает доступ почти ко всем данным пользователя и следит за каждым действием. Получает доступ к местоположению, root правам, паролям от других сервисов, работает в фоновом режиме, нельзя выключить через диспетчер задач, использует jar-файлы для внедрения как вирус.

MAX уже используют в:

в школах и вузах;

госучреждениях;

банках.

Что делает MAX:

имеет постоянный доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам, файлам;

не выключается обычными средствами, работает через root-доступ;

использует jar-файлы, как вредоносное ПО;

все данные автоматически сливаются на серверы VK, подконтрольные спецслужбам РФ.

MAX — это инструмент тотального цифрового контроля, а не просто мессенджер.

Как минимизировать риски при использовании MAX

Если оккупанты вами заинтересуются, это приложение поможет им быстро собрать все: переписки, звонки, пароли, фото, маршруты, аккаунты.

Если не можете избежать установки MAX:

не сохраняйте пароли в браузере;

отключайте геолокацию и Bluetooth, когда не нужно;

создайте отдельный Google-аккаунт для личных дел;