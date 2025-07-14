Как избежать тотального контроля MAX: эффективные советы для жителей ТОТ
Информационная безопасность (Фото: depositphotos.com)
Оккупанты навязывают на ТОТ приложение MAX. NV разобрался, что надо знать, чтобы уберечь себя.
Что такое MAX и чем опасен
Активисты Желтой Ленты предупреждают, что это приложение имеет все признаки военной системы цифрового надзора.
MAX установленный на телефон получает доступ почти ко всем данным пользователя и следит за каждым действием. Получает доступ к местоположению, root правам, паролям от других сервисов, работает в фоновом режиме, нельзя выключить через диспетчер задач, использует jar-файлы для внедрения как вирус.
MAX уже используют в:
- в школах и вузах;
- госучреждениях;
- банках.
Что делает MAX:
- имеет постоянный доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам, файлам;
- не выключается обычными средствами, работает через root-доступ;
- использует jar-файлы, как вредоносное ПО;
- все данные автоматически сливаются на серверы VK, подконтрольные спецслужбам РФ.
MAX — это инструмент тотального цифрового контроля, а не просто мессенджер.
Как минимизировать риски при использовании MAX
Если оккупанты вами заинтересуются, это приложение поможет им быстро собрать все: переписки, звонки, пароли, фото, маршруты, аккаунты.
Если не можете избежать установки MAX:
- не сохраняйте пароли в браузере;
- отключайте геолокацию и Bluetooth, когда не нужно;
- создайте отдельный Google-аккаунт для личных дел;
- регулярно очищайте историю звонков, SMS, кэш.