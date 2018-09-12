Приложение для знакомств определило популярные профессии. Кого и почему чаще всего выбирают

Женщины выбирают дизайнеров, пилотов и фельдшеров, а мужчинам нравятся медсестры, стоматологи и фотографы. Популярное приложение для знакомств Tinder определило профессии, представители которых наиболее популярны среди противоположного пола. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Tinder, благодаря которому было создано более 20 млрд пар, проанализировал данные о выборе партнеров. Анализировали фактор профессии пользователей, а не их внешний вид, сообщает мужской журнал Maxim.

Топ популярных профессий противоположного пола в соцсети

Первое место в рейтинге самых привлекательных для женщин мужских профессий занимает дизайнер интерьеров. За ним расположился пилот, фельдшер, адвокат, пиар-менеджер и продюсер. Женщины также активно выбирают манекенщиков, студентов, инженеров, ветеринаров, учителей, хиропрактиков.

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Замыкают топ-15 пожарный, парамедик и предприниматель. В свою очередь, рейтинг наиболее привлекательных женских профессий выглядит несколько иначе.

Мужчины охотнее знакомятся с женщинами, работающими в сфере здравоохранения. В пятерку входят медсестры, стоматологи, студентки, аптекари и фотографы. Также есть учительницы, стюардессы, предприниматели, личные фитнес-тренеры, официантки, специалисты по физической реабилитации и журналистки. В конце рейтинга расположились профессии визажиста, адвоката и менеджера по маркетингу.

Романтика - для женщин, комфорт - для мужчин

Мужчины в отношениях ищут эмоционального комфорта. Женщины часто предпочитают романтику и обращают внимание на интересных партнеров, сказала социальный психолог, член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Кухтина. В соответствии с потребностями, люди и выбирают партнеров для жизни и отношений. Но не всегда профессия соответствует характеру.

Для мужского пола важны забота, доброта и нежность

"Почему мужчин привлекают женщины с медицинскими профессиями? Потому что укрепляют контур безопасности человека, обеспечивают заботу о нем. Женщина ищет в мужине нежность, красоту, романтические проявления, психолични поглаживание. Поэтому женщины в отношениях разочаровываются чаще, чем мужчины", - отметила Кухтина.

Для мужского пола важны забота, доброта и нежность. Это ассоциируется с профессией врача, поэтому логично, что мужчины мечтают о медсестру. А вот выбор женщин значительно трансформировался за последние несколько лет, отметил психолог Юрий Садовский.

Он сказал, что женщины не ищут в мужчинах защиты. Все больше обращают внимание на популярность, хотя не забывают и о факторе финансовой успешности. Поэтому выбор по профессии - это больше дань моде.

"Мода заставляет многих людей принимать не свои решения, а те, что будут приемлемы. Погоня за человеком престижной профессии может обернуться тем, что он окажется нереализованным как мужчина", - рассказал Садовский.

Серфер - не фермер

Дизайнер в Tinder может оказаться совсем не дизайнером в жизни, говорит эксперт по свиданиям Мэтью Хасси. Социальные сети и приложения для знакомств позволяют слишком легко обманывать тех, кто по ту сторону экрана.

Женщины не ищут в мужчинах защиты

Поэтому обращать внимание на профессию - обманчиво.

"Вы правда думаете, что пользователи Tinder - честные люди? Я вас умоляю. Мы все хотим быть привлекательными. И выбираем крутые необычные профессии. Вы и сами скорее познакомитесь с серфером, чем с фермером. Главное - не расстраивайтесь. Мужчинам нужны женщины, а женщинам - мужчины. Жизнь все равно вас сведет", - сказал Хасси.

Tinder запускает отдельный сервис знакомств для студентов. Ведь ранее сообщалось, что половине пользователей приложения не более 24 лет.