Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске новой функции в Дії, которая позволит получать оповещения о том, кто и зачем проверяет данные украинцев в государственных реестрах.

Об этом сообщили в Минцифры в Facebook в пятницу, 3 октября.

В Минцифры отметили, что вскоре запустят оповещения в Дії, чтобы пользователи видели, «кто и для чего» просматривал информацию в реестрах.

В ведомстве уточнили, что система мониторинга доступа к информации будет работать через платформу Трембита, которая обеспечивает обмен данными между государственными реестрами. Каждый запрос на проверку данных будет фиксироваться, и пользователь получит оповещение в Дии деталями, например, когда работник государственного органа запрашивает информацию для предоставления услуги.

В то же время оповещения не будут поступать в случаях, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

1 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что на портале Дія в формате бета-тестирования запустили AI-ассистента, который будет предоставлять услуги и консультировать пользователей.

Украина стала первой в мире страной, которая будет предоставлять услуги гражданам с помощью искусственного интеллекта, писал Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с командой Дії также заявил о презентации изменений, которые будут полезны украинцам. Среди них — расширение проекта для школ Мрия, новые социальные и ветеранские услуги, электронный суд, тестирование покрытия 5G, поддержка украинских производителей в сфере defense tech.