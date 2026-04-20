Деньги в Дії: упрощение процесса кредитования
ШвидкоГроші
Финансовый рынок меняется. Мы — задаем темп. Дія уже интегрирована в процесс кредитования ШвидкоГроші (ООО «Споживчий центр»). Это не эксперимент и не «в процессе». Это уже работает — ежедневно, для реальных клиентов. Без лишних действий. Без компромиссов в безопасности.
Доступ к Дії — это не для всех
И это принципиально.
Работать с государственными сервисами могут только компании под надзором Национального банка Украины. Это не формальность, а фильтр.
Чтобы получить интеграцию, компания должна:
- иметь действующую лицензию НБУ
- пройти проверку процессов и безопасности
- соответствовать требованиям обработки данных
- получить официальную авторизацию
ШвидкоГроші прошли этот путь.
Вывод простой:
Если компания интегрирована с Дією — она соответствует техническим и регуляторным требованиям.
Как это выглядит для клиента
Без сложных сценариев. Все — в несколько действий:
- Подать заявку на кредит
- Выбрать идентификацию через Дію
- Подтвердить передачу документов в приложении
- Данные автоматически поступают кредитору
Никаких сканирований:
- сканов
- фото документов
- ручного ввода
- ошибок
Что меняется на практике
Интеграция с Дією — это не «удобнее». Это другой уровень.
Клиент получает:
- точную идентификацию
- более быстрое решение
- прозрачную проверку
Рынок получает:
- меньше мошенничества
- стандартизацию процессов
- новую планку качества
ШвидкоГроші получают данные напрямую из государственных реестров — только с согласия клиента.
Это означает: быстрее, точнее, безопаснее.
Новый стандарт уже здесь
Когда-то нормой стал BankID. Сейчас — Дія.
И именно те, кто работает в правовом поле и инвестирует в технологии, формируют этот стандарт.
ШвидкоГроші — среди них.
Не просто кредитование
ШвидкоГроші — это:
- технологии, которые сокращают время
- соответствие требованиям цифровых сервисов
- прозрачные и понятные процессы
Мы не догоняем рынок. Мы его перестраиваем.
Услуги предоставляются ООО «Споживчий центр». Условия кредитования, процентные ставки и сроки определяются индивидуально.
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