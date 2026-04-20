Финансовый рынок меняется. Мы — задаем темп. Дія уже интегрирована в процесс кредитования ШвидкоГроші (ООО «Споживчий центр»). Это не эксперимент и не «в процессе». Это уже работает — ежедневно, для реальных клиентов. Без лишних действий. Без компромиссов в безопасности.

Доступ к Дії — это не для всех

И это принципиально.

Работать с государственными сервисами могут только компании под надзором Национального банка Украины. Это не формальность, а фильтр.

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Чтобы получить интеграцию, компания должна:

иметь действующую лицензию НБУ

пройти проверку процессов и безопасности

соответствовать требованиям обработки данных

получить официальную авторизацию

ШвидкоГроші прошли этот путь.

Вывод простой:

Если компания интегрирована с Дією — она соответствует техническим и регуляторным требованиям.

Как это выглядит для клиента

Без сложных сценариев. Все — в несколько действий:

Подать заявку на кредит Выбрать идентификацию через Дію Подтвердить передачу документов в приложении Данные автоматически поступают кредитору

Никаких сканирований:

сканов

фото документов

ручного ввода

ошибок

Что меняется на практике

Интеграция с Дією — это не «удобнее». Это другой уровень.

Клиент получает:

точную идентификацию

более быстрое решение

прозрачную проверку

Рынок получает:

меньше мошенничества

стандартизацию процессов

новую планку качества

ШвидкоГроші получают данные напрямую из государственных реестров — только с согласия клиента.

Это означает: быстрее, точнее, безопаснее.

Новый стандарт уже здесь

Когда-то нормой стал BankID. Сейчас — Дія.

И именно те, кто работает в правовом поле и инвестирует в технологии, формируют этот стандарт.

ШвидкоГроші — среди них.

Не просто кредитование

ШвидкоГроші — это:

технологии, которые сокращают время

соответствие требованиям цифровых сервисов

прозрачные и понятные процессы

Мы не догоняем рынок. Мы его перестраиваем.

Услуги предоставляются ООО «Споживчий центр». Условия кредитования, процентные ставки и сроки определяются индивидуально.

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ООО «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», ЕГРПОУ 37356833, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского 133-А, тел. (044) 498 10 20, info@sgroshi.com. Лицензия выдана Нацкомфинуслуг, распоряжение от 28.02.2017 г. № 438, которая переоформлена 07.03.2024 г. Национальным банком Украины на лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления услуги — предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Реквизиты для клиентов Защищенной категории:

ООО «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», ЕГРПОУ 37356833, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского 133-А, тел. 0800 504420, virymovzsu@sgroshi.com