Не связано с сигналом воздушной тревоги. В Борисполе возник пожар на предприятии 7 сентября, 11:10 Пожар на предприятии (Фото:ГСЧС Украины/Facebook)

В среду, 7 сентября, в Борисполе Киевской области во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на одном из предприятий. Жители города могли слышно взрывы.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, пожар никак не связан с воздушной тревогой - он произошел из-за возгорания емкости с находящимся на предприятии растворителем.

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По информации ГСЧС, к тушению привлечены 54 спасателя личного состава и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Мэр города Владимир Борисенко тоже подтвердил возникшую на предприятии ситуацию.

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