Не связано с сигналом воздушной тревоги. В Борисполе возник пожар на предприятии

7 сентября, 11:10
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Пожар на предприятии (Фото:ГСЧС Украины/Facebook)

Пожар на предприятии (Фото:ГСЧС Украины/Facebook)

В среду, 7 сентября, в Борисполе Киевской области во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на одном из предприятий. Жители города могли слышно взрывы.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, пожар никак не связан с воздушной тревогой - он произошел из-за возгорания емкости с находящимся на предприятии растворителем.

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По информации ГСЧС, к тушению привлечены 54 спасателя личного состава и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1567418881173487616

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Мэр города Владимир Борисенко тоже подтвердил возникшую на предприятии ситуацию.

https://www.facebook.com/borysenkoboryspil/videos/1213946209396063
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Борисполь ГСЧС Пожежа Алексей Кулеба

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