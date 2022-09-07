Не связано с сигналом воздушной тревоги. В Борисполе возник пожар на предприятии
Пожар на предприятии (Фото:ГСЧС Украины/Facebook)
В среду, 7 сентября, в Борисполе Киевской области во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на одном из предприятий. Жители города могли слышно взрывы.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
По его словам, пожар никак не связан с воздушной тревогой - он произошел из-за возгорания емкости с находящимся на предприятии растворителем.
По информации ГСЧС, к тушению привлечены 54 спасателя личного состава и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Мэр города Владимир Борисенко тоже подтвердил возникшую на предприятии ситуацию.
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