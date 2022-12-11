Курят там, где нужно. Гайдай подтвердил информацию о том, что на базе «вагнеровцев» в Кадиевке произошла «бавовна»

11 декабря, 14:50
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Последствия удара по оккупантам в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия удара по оккупантам в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил информацию о том, что на базе «вагнеровцев» во временно оккупированной Кадиевке случилась «бавовна». Потери врага велики.

Об этом он сообщил в Telegram.

Ранее российский проект Astra сообщил об ударе Сил обороны Украины по «Гостевому дому Жданова» в Кадиевке Луганской области.

«Они все-таки прислушиваются к нашему президенту и курят там, где нужно. У них там произошла „бавовна“ — как раз там, где находился штаб „вагнеровцев“», — сказал Гайдай.

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Потери врага большие, однако, по его словам, могут стать еще больше, поскольку раненых нужно везти в Луганск, потому что на месте не осталось медицинского оборудования.

«Россияне даже не скрывают, что там огромные потери, огромное количество находившихся там погибли. Мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, из тех, кому удалось выжить, 50% умрут до того, как им будет оказана медицинская помощь. Они в Луганской области разворовали оборудование, поэтому раненых нужно везти в Луганск, чтобы спасти, многие не доезжают», — рассказал глава ОВА.

https://www.youtube.com/embed/3wlHI2VqRNY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины военный удар вагнеровцы

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