Появились фото с последствиями прилета по ресторану с Рогозиным в Донецке 22 декабря, 09:54 По некоторым данным, по ресторану могла ударить 155-мм гаубица Caesar (Фото:t.me/AFUStratCom)

В соцсетях появились фото с последствиями прилета по ресторанно-отельному комплексу Шеш-Беш во временно оккупированном РФ Донецке, в котором бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой день рождения.

На них видно, что в результате прилета здание получило серьезные повреждения.

Фото: t.me/AFUStratCom

Фото: t.me/AFUStratCom

Были ликвидированы два сторонника кремлевского режима. Сам Рогозин госпитализирован с «ранение мягких частей верхних частей бедер».

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Кроме того, пострадал также так называемый «глава» фейкового «правительства ДНР» Виталий Хоценко.

Согласно данным российской пропаганды, по ресторану ударили из 155-мм французской гаубицы Caesar.