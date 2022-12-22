Появились фото с последствиями прилета по ресторану с Рогозиным в Донецке

22 декабря, 09:54
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По некоторым данным, по ресторану могла ударить 155-мм гаубица Caesar (Фото:t.me/AFUStratCom)

По некоторым данным, по ресторану могла ударить 155-мм гаубица Caesar (Фото:t.me/AFUStratCom)

В соцсетях появились фото с последствиями прилета по ресторанно-отельному комплексу Шеш-Беш во временно оккупированном РФ Донецке, в котором бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой день рождения.

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На них видно, что в результате прилета здание получило серьезные повреждения.

t.me/AFUStratCom
Фото: t.me/AFUStratCom
t.me/AFUStratCom
Фото: t.me/AFUStratCom

Были ликвидированы два сторонника кремлевского режима. Сам Рогозин госпитализирован с «ранение мягких частей верхних частей бедер».

Видео дня

Кроме того, пострадал также так называемый «глава» фейкового «правительства ДНР» Виталий Хоценко.

Согласно данным российской пропаганды, по ресторану ударили из 155-мм французской гаубицы Caesar.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецк Ресторан Российская агрессия Дмитрий Рогозин Война России против Украины

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