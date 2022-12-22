Появились фото с последствиями прилета по ресторану с Рогозиным в Донецке
По некоторым данным, по ресторану могла ударить 155-мм гаубица Caesar (Фото:t.me/AFUStratCom)
В соцсетях появились фото с последствиями прилета по ресторанно-отельному комплексу Шеш-Беш во временно оккупированном РФ Донецке, в котором бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин решил отпраздновать свой день рождения.
На них видно, что в результате прилета здание получило серьезные повреждения.
Были ликвидированы два сторонника кремлевского режима. Сам Рогозин госпитализирован с «ранение мягких частей верхних частей бедер».
Кроме того, пострадал также так называемый «глава» фейкового «правительства ДНР» Виталий Хоценко.
Согласно данным российской пропаганды, по ресторану ударили из 155-мм французской гаубицы Caesar.