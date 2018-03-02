Прикрути. Как украинцы могут помочь стране ответить на газовую провокацию Кремля

2 марта компания Нафтогаз призвали украинцев сократить потребление газа на 3-4 дня, чтобы помешать успеху провокации российского Газпрома.

НВ рассказывает о сути провокации и о том, как Украина ей противостоит.

В чем проблема

Как сообщил Нафтогаз на своей странице в Facebook, 1 марта "за 15 минут до начала поставки газа" Газпром внезапно снизил давление газа на 20% на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

В Нафтогазе считают, что целью провокации является реализация одного из двух сценариев "Украина замерзла" или "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ" за две недели до выборов президента России.

В Нафтогазе предлагают испортить Путину праздник. Для этого тем, у кого есть котлы, нужно на 3-4 дня уменьшить температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью.

В компании отметили, что такое уменьшение температуры позволит на 8-9% сократить потребность в газе "и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался".

В Нафтогазе добавили, что сотрудничают с местными властями, чтобы аналогичные меры приняли коммунальные поставщики тепла для домов с централизованным отоплением.

"Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. ... Сегодняшний день – самый критический", – подчеркнули в компании.

О призыве Нафтогаза на несколько дней уменьшить температуру в домах, чтобы разрушить сценарий России, сообщил также президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

#Прикрути – важлива ініціатива @NaftogazUkraine, який закликає українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля.



Щоб зруйнувати сценарій РФ – достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус. #Прикрути pic.twitter.com/r3l33jOaag — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 марта 2018 г.

Ограничение Минэнергоугля и возможность временного закрытия школ

2 марта глава Минэнергоугля Игорь Насалик сообщил во время выступления в Верховной Раде, что с сегодняшнего дня его ведомство ввело временное ограничение потребления газа в Украине сроком на пять дней в связи с невыполнением Газпромом контрактных обязательств.

"До 6 марта. Дальше мы будем работать согласно балансу. План действий, который предусмотрен, он нивелирует возникший дисбаланс, и система снова будет работать в стандартном, штатном режиме", – сказал министр.

Насалик также сообщил, что 1 марта при Совете Национальной безопасности состоялось заседание кризисного штаба под руководством первого вице-премьер Степана Кубива, по результатам которого был введен План действий. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст возможность экономить порядка 15-20 млн куб. м в сутки.

Министр добавил, что детским садам, школам и высшим учебных заведениям по всей Украине рекомендовали приостановить работу для экономии потребления газа до 6 марта. По его словам, учебные заведения просят пересмотреть температурный режим, чтобы он находился в минимально допустимых нормах.

НВ