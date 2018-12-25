Приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в Православную церковь Украины Сегодня, 20:04 169 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Прихожан ПЦУ становится все больше

Приход Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Доброгорща Хмельницкой области присоединился к поместной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний в Facebook, опубликовав фото прошения прихожан.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща Хмельницкого района (Русская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым в Хмельницкой епархии Православной Церкви Украины!", - написал архиерей.

Ранее к ПЦУ присоединились приходы во Львовской области и на Закарпатье. В целом прогнозируется переход половины приходов УПЦ МП в ПЦУ.

Несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.