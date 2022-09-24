Отдал приказ пытать украинцев в Херсоне. СБУ установила личность российского командира 24 сентября, 11:27 Служба безопасности Украины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне. Им оказался полковник полиции Александр Науменко с позывным Альфа.

Об этом СБУ сообщила в Twitter.

Как отмечается, с марта заместитель начальника управления Росгвардии по Ростовской области Науменко руководит военнослужащими и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

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По его приказам происходят незаконные задержания и пытки местных жителей, проникновение в их дома и грабежи.

Также он лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области, заявляла в середине сентября руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, на юге Украины подразделения российских оккупационных войск зажаты между украинскими силами обороны и правым берегом. Захватчикам предложили сдаться, перейдя под эгиду международного гуманитарного права, или возвращаться домой.

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