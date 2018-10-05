"Пригрозили сделать из него овощ". Адвокат пояснил, почему Сенцов согласился прекратить голодовку

Украинский политический заключенный Олег Сенцова с 6 октября официально прекращает голодовку по принуждению врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ". Эту информацию подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе в интервью Радио НВ.

По словам Динзе, прекращение голодовки Сенцова - это вынужденная мера, сам политзаключенный предпочел бы продолжать свой протест.

Адвокат добавил, что решение о прекращении голодовки принято после того, как российские врачи и тюремщики выдвинули ультиматум Сенцову: либо добровольное прекращение голодовки, либо принудительное кормление. По его словам, ему дали неделю на раздумья, в противном случае пообещали вывезти в реанимацию, приковать к кровати и начать принудительно кормить через трубку.

"И сказали, что из него овощ сделают. Овощ - это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту. Они [и сейчас] считают, что он уже неспособен отдавать отчет своим действиям, что голодовка перешла в стадию, когда наступила точка невозврата", - заявил Динзе в комментарии Медузе.

По словам адвоката, существует большой риск, что Сенцов не выйдет из голодовки из-за "необратимых процессов" во внутренних органах: "Неизвестно, как он выйдет из голодовки - 50 на 50".

Адвокат отметил, что политзаключенный находится в критическом состоянии. "У него под вопросом отказ правой почки, разложение печени, в связи с голодовкой у него развилась ишемия сердца", - рассказал адвокат.

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Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

По словам Сенцова, за 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, но цель так и не достигнута.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.