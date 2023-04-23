В Житомирской области прихожанка УПЦ МП повредила мемориал детям, погибшим от рук оккупантов — видео

23 апреля, 15:00
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Прихожанка московского патриархата повредила баннер на ограждении храма, посвященный детям, погибшим от рук оккупантов (Фото:видео/территориальная оборона Попельнянского общества/Facebook)

Прихожанка московского патриархата повредила баннер на ограждении храма, посвященный детям, погибшим от рук оккупантов (Фото:видео/территориальная оборона Попельнянского общества/Facebook)

В четверг, 20 апреля, в селе Попельня Житомирской области прихожанка УПЦ МП умышленно испортила баннер на ограждении Свято-Николаевского храма, посвященный детям, погибшим от рук оккупантов. Она сорвала с него слова о том, что их убила Россия.

Соответствующее сообщение обнародовала территориальная оборона Попельнянской общины в Facebook.

Как отмечается, женщина преклонного возраста подошла к баннеру, начала выкрикивать антиукраинские лозунги, вырезала из баннера слово «российские», забрала писанки. Затем она сказала, что этому «не место возле русской церкви».

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В терробороне рассказали, что женщина — прихожанка храма московского патриархата, а именно «попа Петра Лысоса», который, вероятно, и надоумил женщину осквернить баннер.

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«Он направил наблюдать за этим своих подчиненных московских попов. Теперь вы видите, какой человек жил все годы рядом с вами, прикрываясь маской священника», — говорится в сообщении.

Сообщается, что импровизированный баннер накануне установила инициативная группа религиозной общины ПЦУ.

«Там были игрушки и писанки от детей Попельнянского района. Утром к этой стене неравнодушные жители общины начали приносить цветы и детские игрушки в память о детях, невинных жертвах российских оккупантов», — добавили в терробороне.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zZN5HRU3s8tVQApfqRgvkYW8trbw6wYVULZopT78WCsYBtJpk3Y5Y7AfchEYwEj7l&id=110655814897478
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   УПЦ МП Житомирская область Война России против Украины

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