«Путин наш правитель, а ракеты посылает Бог». В Почаевской лавре УПЦ МП до сих пор защищают диктатора, сбрасывая ответственность на «высшие силы»

23 апреля, 17:13
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Прихожане Почаевской лавры озвучили свою позицию по войне России против Украины (Фото:Кадр из видео канала Громадське/YouTube)

Прихожане Почаевской лавры озвучили свою позицию по войне России против Украины (Фото:Кадр из видео канала Громадське/YouTube)

Прихожане Почаевской лавры Тернопольской области, в которой находится УПЦ МП, высказали некоторые мнения относительно войны России против Украины.

В частности, некоторые прихожанки назвали кремлевского диктатора Владимира Путина «своими правителями» и отметили, что ракеты по Украине «посылает Бог» из-за грехов.

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«Это все Бог. Он такие стрелы может посылать по беззаконию. Весь мир может взлететь если ангелы направят такие стрелы. А Путин — ему Бог дал право. Он от Бога властью стал. Это не он — это Бог все», — заявили две прихожанки.

Они также отметили, что «украинцы возгордились», потому что захотели быть независимыми и свободными.

Также большинство опрошенных прихожан высказались против того, чтобы Почаевская лавра разорвала договоры с УПЦ МП.

«Господь сам решит все вопросы. Главное для нас, чтобы не трогали храм», — заявила другая прихожанка Почаевской лавры.

https://www.youtube.com/watch?v=uLRGwkT2yN8

10 апреля Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту одобрить решение с рекомендацией Кабмина расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин УПЦ МП Война в Украине Почаевская лавра Война России против Украины

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