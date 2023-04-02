Первая молитва на украинском. В соборе УПЦ МП в Хмельницком, где утром избили военного ВСУ, провели голосование за переход в ПЦУ 2 апреля, 21:02 В Хмельницком проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в ПЦУ (Фото:скрин видео/Суспільне Хмельницкий/Telegram)

В воскресенье, 2 апреля, община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкого, где священники УПЦ МП утром избили военного, собрала более 1200 подписей в пользу перехода в ПЦУ.

Об этом сообщает Суспільне Хмельницкий в Telegram.

Отмечается, что прихожане собрали 1235 подписей, проголосовав за переход церкви в ПЦУ.

«Председателем собрания избрали Юрия Смаля», — говорится в сообщении издания Vsim.ua.

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Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.

Сделал это Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Иванович Фиалко).

По данным Суспільного, ревизионную комиссию избрали горожане во время собрания.

Как объясняет издание Vsim.ua, «это часть процедуры для перехода собора с УПЦ (МП) в Православную церковь Украины».

В свою очередь духовенство собора покинуло его территорию из-за запасного выхода.

В Суспільному добавляют, что в понедельник, 3 апреля, представители комиссии будут нести документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА.

В воскресенье, 2 апреля, депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…»

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с изломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

Представитель Управления патрульной полиции Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала изданию Vsim.ua, что в 10:20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

«Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу Евангелия, устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП», — прокомментировали правоохранители.

Кроме того, по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что "после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии".