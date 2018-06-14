Приговоры по делу MH17. Могут ли среди подозреваемых быть граждане Украины

Речь идет о тех украинцах, которые действовали со стороны террористических организаций ДНР/ЛНР

Приговоры по делу MH17 могут быть выполнены в Украине. Соответствующее соглашение, подписанное ранее между официальными Амстердамом и Киевом, одобрил парламент Нидерландов. Документ предусматривает, что во время суда может быть использована видеосвязь. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Причастных допросят с помощью видеосвязи

Соглашение должно облегчить возможное преследование лиц, ответственных за падение малайзийского Боинга. При этом закрепляется то, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что одобрение сделки "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечения подозреваемых к суду, тем самым удовлетворив требования родственников жертв".

Соглашение поможет привлечь виновных к ответственности, считает юрист-криминолог Анна Маляр.

Судебный процесс по катастофе МН17 состоится в нидерландском суде

При этом эксперт не исключает, что приговор по делу может быть вынесен заочно. Маляр отметила, что ожидать быстрого наказания виновных не стоит, на это можно надеяться позже.

"То, что Россия может не выдавать своих граждан для того, чтобы они понесли уголовную ответственность, это не значит, что такая ситуация вечная. Политические реалии меняются, люди у власти тоже. В любом случае нужно работать над тем, чтобы привлекать виновных к ответственности в этом деле", - отметила Маляр.

Украинские граждане

Среди привлеченных к ответственности могут быть в том числе и украинские граждане, отмечает специалист в области авиаправа Андрей Гук. Речь идет о тех, кто действовал с стороны террористических организаций ДНР/ЛНР, указал юрист.

"Там может быть очень много лиц, которые будут привлечены к ответственности. Вероятно, среди обвиняемых могут быть граждане Украины. Сейчас слышим от следователей, что подозреваемыми могут стать более 100 человек", - сказал Гук.

Катастрофа MH17 изменила отношение Амстердама к ЕС и к России, о чем заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Европаралменте.

Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которая сбила малазийский Боинг

Рютте настаивает на признании Россией ответственности за аварию рейса MH17, хотя Москва и продолжает не признавать доказательства по этому делу.

4 мая Международная следственная группа в Нидерландах продемонстрировала обломки российской ракеты, которая сбила малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

Следователям удалось выяснить, что ракета, которой сбили самолет, принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Тем не менее в российском министерстве обороны заявили, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.