Приходится действовать на ощупь. Как работает первая в Украине женщина-водолаз в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Сегодня, 09:46 Цей матеріал також доступний українською МВД Украины via facebook Оксана Чехместренко во время зимнего погружения под воду МВД Украины via facebook

Оксана Чехместренко — первая женщина на должности «водолаз-спасатель» в Украине. Среди ее обязанностей — искать и вытаскивать на берег тела утопленников, а вес снаряжения, в котором она работает, может достигать 40 кг.

В конце декабря 2017 года в Украине произошла настоящая женская революция: Правительство отменило приказ, запрещающий женщинам занимать должности в определенных сферах деятельности. К тому времени под такой запрет подпадали 485 профессий, среди которых водитель метро, пилот самолета, работа на лесозаготовках, химических предприятиях и т. п.



Когда скандальный приказ наконец отменили, женщины сразу начали осваивать новые для себя сферы. Одна из таких — Оксана Чехместренко, которая стала первой в Украине женщиной-водолазом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Правильно ее должность звучит так: «водолаз водолазно-спасательного отделения группы водолазно-спасательных работ части специальных спасательных работ АРЗСП ГУ ГСЧС Украины города Киева».

Оксана родилась в Ивано-Франковске, однако долгое время жила в Луганске. Высшее образование получала по специальности «Финансист», потому что на этом настаивали родители. Однако признается: на самом деле мечтала совсем о другом.

Когда узнала об отмене приказа, обрадовалась. Ведь на тот момент она уже принимала участие в Международных соревнованиях пожарно-спасательных служб Firefighter Combat Challenge вместе с командой ГСЧС Украины.

Сейчас Оксана живет в Киеве, работает водолазом уже полтора года. Параллельно с этим воспитывает троих детей и активно занимается спортом.

Когда договариваемся об интервью, приглашает встретиться на тренировочной базе, рядом со столичным Северным мостом. Здесь, в небольшом уютной заливе, ее команда дежурит и тренируется.

«Мы работаем по графику сутки через трое. Скучать некогда. Приходим к восьми утра, происходит передача смены. Проверяем, чтобы все работало, и приступаем к работе», — говорит Оксана, когда мы заходим на территорию базы. К берегу пришвартован небольшой корабль Отважный. Кроме него здесь стоят водолазные катера, которые регулярно привлекаются к работе.

«Всего на смену выходит где-то 12−14 человек: это и пожарные, и водолазы, и другие сотрудники. Женщина тут я одна. Знаю, есть еще женщина-водолаз в Одессе. Других нет. Да и хватит, я думаю», — смеется Оксана. Имеет длинные, ярко-рыжие волосы, в ушах сверкают серьги в форме трезубцев.

На этой базе также проходят тренировки с отработкой различных способов оказания помощи людям на воде, под водой и т. п. Обучение для водолазов периодически проходит и в классе.

Работа Оксаны преимущественно состоит в том, что она вместе с коллегами выезжает на вызовы. Эти вызовы могут быть очень разные: надо оказать помощь людям, которые терпят бедствие на воде, вытащить утопающих.

«Очень часто ищем вещественные доказательства. Достаем утопленников», — добавляет собеседница.

Специфика работы водолаза зависит от времени года. Во-первых, вместе с сезоном меняется и вода в водоемах: весной — чистая, летом — немного мутная, осенью — мутная, потому что начинают «цвести» водоросли. Зимой труднее. Иногда, когда видимость очень плохая, приходится работать на ощупь — осторожно, не торопясь, ведь никогда не знаешь, на что наткнешься.

Во-вторых, от времени года напрямую зависит и количество вызовов. Летом многие пренебрегают правилами поведения на воде, не обращают внимания на предостережения спасателей. Самое популярное нарушение правил — купание в нетрезвом состоянии.

«Очень много вызовов, когда мы ищем человека, который утонул именно из-за купания в нетрезвом состоянии. Кроме этого, часто ищем детей. Нередко бывает, что помощь не оказывают вовремя. Есть родители, которые сидят на берегу, отдыхают, и не обращают внимания, что у ребенка уже губы синие и он не может дышать, хватает ртом воздух, находясь в воде», — рассказывает Оксана.

Часто вызовы поступают из самых популярных мест летнего отдыха среди киевлян: Гидропарка, Труханова острова в районе Пешеходного моста, с пляжей на городских озерах.

Зимой часто выезжают на поиски рыбаков, которые попадают в беду на льду. Особенно — весной, когда лед начинает таять. Что касается случаев неосторожного поведения на льду детей или подростков — такое случается довольно редко. Оксана добавляет:

«За время моей службы не было также случаев и на зимний праздник Крещения, ведь наши коллеги следили за всеми купающимися, наблюдали, чтобы люди осторожно заходили в воду и выходили из нее».

Есть родители, которые сидят на берегу, отдыхают, и не обращают внимания, что у ребенка уже губы синие и он не может дышать

Самыми сложными для себя называет случаи, когда приходится извлекать из воды тела утонувших. Первый такой случай пережила очень тяжело. Говорит, что водолаз должен уметь контролировать свои эмоции: под водой нельзя паниковать или бояться, это может закончиться плохо.



Женщина постоянно поддерживает свою физическую форму: занимается спортом, участвует в различных соревнованиях, таких как Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Ездила на соревнования в Польшу, Америку. Неоднократно завоевывала призовые места.

Быть в форме — важно для водолаза, ведь эта профессия требует выдержки и силы. Одно только снаряжение может весить 30−40 кг: гидрокостюм, пояс с грузами, шлем, маска, кислородный баллон.

Чтобы продемонстрировать, как все это выглядит в работе, Оксана быстро надевает гидрокостюм, потом — пояс. Двое коллег помогают ей поднять на спину кислородные баллоны, фиксируют Оксану веревкой. Когда она прыгает в воду, один из мужчин, стоящий на борту Отважного, держит другой конец веревки и понемногу отматывает, чтобы женщина могла погрузиться.

Сейчас Оксане разрешено погружаться максимум на 12 м, однако она хотела бы попробовать спуститься глубже. Обычно кислородного баллона хватает на 40−45 минут, но все зависит от дыхания. Если водолаз будет паниковать, будет дышать быстро, кислород может закончиться раньше.

Когда Оксана выплывает, радостно улыбается и машет рукой. Я спрашиваю, не тяжелая ли для нее эта работа в физическом плане, но она лишь улыбается в ответ:

«Я уже привыкла».