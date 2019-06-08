Приходится действовать на ощупь. Как работает первая в Украине женщина-водолаз в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям
Оксана Чехместренко — первая женщина на должности «водолаз-спасатель» в Украине. Среди ее обязанностей — искать и вытаскивать на берег тела утопленников, а вес снаряжения, в котором она работает, может достигать 40 кг.
В конце декабря 2017 года в Украине произошла настоящая женская революция: Правительство отменило приказ, запрещающий женщинам занимать должности в определенных сферах деятельности. К тому времени под такой запрет подпадали 485 профессий, среди которых водитель метро, пилот самолета, работа на лесозаготовках, химических предприятиях
Когда скандальный приказ наконец отменили, женщины сразу начали осваивать новые для себя сферы. Одна из таких — Оксана Чехместренко, которая стала первой в Украине женщиной-водолазом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Правильно ее должность звучит так: «водолаз водолазно-спасательного отделения группы водолазно-спасательных работ части специальных спасательных работ АРЗСП ГУ ГСЧС Украины города Киева».
Оксана родилась в Ивано-Франковске, однако долгое время жила в Луганске. Высшее образование получала по специальности «Финансист», потому что на этом настаивали родители. Однако признается: на самом деле мечтала совсем о другом.
Когда узнала об отмене приказа, обрадовалась. Ведь на тот момент она уже принимала участие в Международных соревнованиях пожарно-спасательных служб Firefighter Combat Challenge вместе с командой ГСЧС Украины.
Сейчас Оксана живет в Киеве, работает водолазом уже полтора года. Параллельно с этим воспитывает троих детей и активно занимается спортом.
Когда договариваемся об интервью, приглашает встретиться на тренировочной базе, рядом со столичным Северным мостом. Здесь, в небольшом уютной заливе, ее команда дежурит и тренируется.
«Мы работаем по графику сутки через трое. Скучать некогда. Приходим к восьми утра, происходит передача смены. Проверяем, чтобы все работало, и приступаем к работе», — говорит Оксана, когда мы заходим на территорию базы. К берегу пришвартован небольшой корабль Отважный. Кроме него здесь стоят водолазные катера, которые регулярно привлекаются к работе.
«Всего на смену выходит где-то 12−14 человек: это и пожарные, и водолазы, и другие сотрудники. Женщина тут я одна. Знаю, есть еще женщина-водолаз в Одессе. Других нет. Да и хватит, я думаю», — смеется Оксана. Имеет длинные, ярко-рыжие волосы, в ушах сверкают серьги в форме трезубцев.
На этой базе также проходят тренировки с отработкой различных способов оказания помощи людям на воде, под водой
Работа Оксаны преимущественно состоит в том, что она вместе с коллегами выезжает на вызовы. Эти вызовы могут быть очень разные: надо оказать помощь людям, которые терпят бедствие на воде, вытащить утопающих.
«Очень часто ищем вещественные доказательства. Достаем утопленников», — добавляет собеседница.
Специфика работы водолаза зависит от времени года. Во-первых, вместе с сезоном меняется и вода в водоемах: весной — чистая, летом — немного мутная, осенью — мутная, потому что начинают «цвести» водоросли. Зимой труднее. Иногда, когда видимость очень плохая, приходится работать на ощупь — осторожно, не торопясь, ведь никогда не знаешь, на что наткнешься.
Во-вторых, от времени года напрямую зависит и количество вызовов. Летом многие пренебрегают правилами поведения на воде, не обращают внимания на предостережения спасателей. Самое популярное нарушение правил — купание в нетрезвом состоянии.
«Очень много вызовов, когда мы ищем человека, который утонул именно из-за купания в нетрезвом состоянии. Кроме этого, часто ищем детей. Нередко бывает, что помощь не оказывают вовремя. Есть родители, которые сидят на берегу, отдыхают, и не обращают внимания, что у ребенка уже губы синие и он не может дышать, хватает ртом воздух, находясь в воде», — рассказывает Оксана.
Часто вызовы поступают из самых популярных мест летнего отдыха среди киевлян: Гидропарка, Труханова острова в районе Пешеходного моста, с пляжей на городских озерах.
Зимой часто выезжают на поиски рыбаков, которые попадают в беду на льду. Особенно — весной, когда лед начинает таять. Что касается случаев неосторожного поведения на льду детей или подростков — такое случается довольно редко. Оксана добавляет:
«За время моей службы не было также случаев и на зимний праздник Крещения, ведь наши коллеги следили за всеми купающимися, наблюдали, чтобы люди осторожно заходили в воду и выходили из нее».
Самыми сложными для себя называет случаи, когда приходится извлекать из воды тела утонувших. Первый такой случай пережила очень тяжело. Говорит, что водолаз должен уметь контролировать свои эмоции: под водой нельзя паниковать или бояться, это может закончиться плохо.
Женщина постоянно поддерживает свою физическую форму: занимается спортом, участвует в различных соревнованиях, таких как Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Ездила на соревнования в Польшу, Америку. Неоднократно завоевывала призовые места.
Быть в форме — важно для водолаза, ведь эта профессия требует выдержки и силы. Одно только снаряжение может весить 30−40 кг: гидрокостюм, пояс с грузами, шлем, маска, кислородный баллон.
Чтобы продемонстрировать, как все это выглядит в работе, Оксана быстро надевает гидрокостюм, потом — пояс. Двое коллег помогают ей поднять на спину кислородные баллоны, фиксируют Оксану веревкой. Когда она прыгает в воду, один из мужчин, стоящий на борту Отважного, держит другой конец веревки и понемногу отматывает, чтобы женщина могла погрузиться.
Сейчас Оксане разрешено погружаться максимум на 12 м, однако она хотела бы попробовать спуститься глубже. Обычно кислородного баллона хватает на 40−45 минут, но все зависит от дыхания. Если водолаз будет паниковать, будет дышать быстро, кислород может закончиться раньше.
Когда Оксана выплывает, радостно улыбается и машет рукой. Я спрашиваю, не тяжелая ли для нее эта работа в физическом плане, но она лишь улыбается в ответ:
«Я уже привыкла».