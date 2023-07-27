Пригожина заметили на саммите Россия-Африка в РФ — FT

27 июля, 22:47
Поделиться:
Евгений Пригожин в Санкт-Петербурге (Фото:Dimitri Sytyi / Facebook)

Евгений Пригожин в Санкт-Петербурге (Фото:Dimitri Sytyi / Facebook)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин появился на полях крупного российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что согласился уехать после своего неудачного мятежа в прошлом месяце, сообщает Financial Times.

Его постоянное присутствие в России указывает на то, что Пригожин остается важной частью кремлевского истеблишмента, от которого президент Владимир Путин пока не хочет, или не может избавиться.

Видео дня

Читайте также:
«РФ ставит под угрозу жизни миллионов». Кулеба призвал страны Африки усилить давление на Москву из-за зерновой сделки

Пригожин был сфотографирован, когда пожимал руку Фредди Мапука, руководителю протокола президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арчанжа Туадеры, который присутствовал на саммите. Снимок опубликовал Дмитрий Сытый, один из самых заметных функционеров Вагнера в ЦАР, в своем аккаунте Facebook с сообщением «Господин Посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Мы видим знакомые лица», добавив улыбающуюся эмодзи.

Местное издание «Фонтанка» сообщило, что фотография была сделана в отеле в центре Санкт-Петербурга, принадлежащем семье Пригожина, и который, по данным издания, был забронирован на все три дня саммита.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Санкт-Петербург Африка Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X