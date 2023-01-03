Морг Луганска не справляется с потоком вагнеровцев. Пригожин жалуется на «саботаж» 3 января, 15:21 Тела вагнеровцев складывают штабелями в несколько рядов (Фото:Скриншот видео vakushevan/Twitter)

Основатель скандальной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин жалуется на морг во временно подконтрольном РФ Луганске.

На фоне колоссальных потерь среди российских наемников, в частности, под Бахмутом Донецкой области, тела оккупантов приходится складывать друг на друга штабелями в несколько рядов.

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В свою очередь Пригожин настаивает, что горы трупов образовываются, поскольку он не успевает их забирать из-за проволочек со стороны сотрудников морга, которые, по его словам, «отдыхают уже с начала войны».

«Для многих из них убитый боец — это неодушевленная вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», — сетует военный преступник.

Пригожин утверждает, что «околомедицинские чистоплюи» оформляют документы о смерти «по несколько месяцев», в связи с чем он уже написал жалобу, потребовав «провести проверку возможных фактов саботажа и халатности».