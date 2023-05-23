Вагнеровцы хотят «пересидеть» контрнаступление ВСУ в тылу: к чему приведет вывод сил Пригожина из-под Бахмута — оценка ISW 23 мая, 09:56 Панорама Бахмута, разрушенного во время многомесячных попыток россиян захватить город, 15 мая 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Споря о лаврах «пирровой победы» в полностью разрушенном Бахмуте, россияне не обращают должного внимания на то, в какой уязвимой ситуации оказались их войска в этом районе. Их положение будет еще хуже, если вагнеровцы действительно оставят передовую на два месяца, как заявил Евгений Пригожин.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 22 мая.

Евгений Пригожин заявил, что после 1 июня выведет боевиков своей ЧВК Вагнера со всех передовых позиций на линии фронта в Украине для «переформирования, дооснащения и дообучения». «На Хромовое мы не идем, на Ивановское не идем [ближайшие к Бахмуту поселки], мы передаем свои позиции и с 25 числа [мая] покидаем зону боевых действий. С 1 июня ни одного бойца ЧВК Вагнер на переднем крае не будет», — подчеркнул Пригожин. Он также уточнил, что восстановление ЧВК продлится около двух месяцев и подчеркнул, что в течение этого времени любые сообщения об участии вагнеровцев в штурмовых действиях будут «фейковыми», если он сам не заявит об обратном. Ранее ISW оценивал, что силы ЧВК Вагнера вряд ли будут продолжать бои за пределами Бахмута из-за серьезного истощения и достижения точки кульминации их наступательных возможностей. «Двухмесячный период восстановления, о котором объявил Пригожин, может позволить войскам Вагнера „пересидеть“ ключевые этапы украинского контрнаступления — в зависимости от того, когда и как оно начнется», — отмечают аналитики ISW.

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Комментируя текущую ситуацию в Бахмуте, эксперты Института обращают внимание на заявления украинских официальных лиц о том, что по состоянию на 22 мая в Бахмуте и вокруг него продолжались ограниченные бои. Генштаб Украины сообщил, что российские силы осуществили неудачные атаки вблизи Григорьевки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к югу от Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе Бахмута и продолжают бои за высоты к северу и югу от Бахмута. Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 21 мая, свидетельствуют, что войска ЧВК Вагнера продвинулись к началу трассы T0504 в юго-западном Бахмуте. Известный российский «военкор» заявил, что по состоянию на 21 мая к западу от Бахмута возле Хромового продолжались бои. Другой «военкор» 22 мая заявил, что российские войска осуществили ограниченную атаку к югу от Бахмута вблизи Белой Горы.



Реакция российского информационного пространства на задекларированный «захват» Бахмута пока сосредоточена на дискуссиях о том, кому приписать т.н. «победу», а не на обсуждении военной ситуации, которая сложилась для оккупационных войск, подчеркивают в ISW. Так, споры в провоенных кругах вызвал документ, согласно которому Минобороны РФ якобы отметило государственными наградами за «взятие» Бахмута заместителя начальника Генштаба РФ (генерал-полковника Алексея Кима), нескольких заместителей Сергея Шойгу и его дочь. При этом никто их фигур, связанных с ЧВК Вагнера, награжден не был — включая генерала армии РФ Сергея Суровикина, которого считают близким к Пригожину. В пригожинской ЧВК провели «внутреннюю» церемонию награждения — «вероятно, пытаясь переиграть российское Минобороны и закрепить свои претензий относительно взятия Бахмута», отмечают в ISW.

Однако подобная гиперфокусировка на заявлениях о якобы «победе» в Бахмуте отвлекает внимание от нестабильной для России военной ситуации в городе и вокруг него, подчеркивая весомость влияния Пригожина в информационном пространстве, поясняют аналитики ISW. Между тем армия РФ в районе Бахмута оказалась в особенно уязвимой ситуации с военной точки зрения, поскольку российские наступательные усилия в этом районе, вероятно, достигли кульминации, что дало украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги вокруг Бахмута. Если Пригожин действительно выведет отсюда силы ЧВК Вагнера, это, вероятно, приведет к тому, что российское Минобороны укомплектует оборонительные линии плохо обученными и обеспеченными подразделениями регулярной армии РФ — подобными тем, которые отступили со своих позиций под давлением украинских контратак ранее в мае. Однако российское информационное пространство пока в основном игнорирует эти уязвимости. Лишь Игорь Гиркин пожаловался, что российская зацикленность на захвате Бахмута стала «стратегической неудачей», которая привела к «ненужной и пирровой победе». Гиркин раскритиковал Пригожина, Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова за затягивание попыток захватить Бахмут, что отвлекло российские силы от подготовки к обороне от будущего контрнаступления украинских войск.

Бои за Бахмут — карта

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

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