После заявления Пригожина о выходе ЧВК Вагнера из Бахмута Маляр рассказала, что на самом деле задумал враг 5 мая, 13:48 Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая, заявила заместительница министра обороны Анна Маляр после того, как главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин анонсировал выход своих наемников из города.

По ее словам, для выполнения этой задачи «вагнеровцев» стягивают с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

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Маляр заверила, что Силы обороны не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, подчеркнула она, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов «вагнеровцев».

Днем 5 мая Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера выйдет из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Главарь наемников утверждает, что месяц назад минобороны РФ перестало выдавать снаряды и «вагнеровцы» получают всего 10% от необходимого. Он требует от ведомства боевое распоряжение на «выход из Бахмута».

В Кремле заявили, что видели это заявление Пригожина, но не будут его комментировать.