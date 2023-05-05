Показательная истерика. Пригожин готов вывести ЧВК Вагнера из Бахмута: что означают и о чем говорят его заявления — все оценки 5 мая, 17:02 Сюжет Украинские танкисты ведут огонь по позициям оккупантов в Бахмуте (Фото:93rd Mechanized Brigade 'Kholodnyi Yar'/Handout via REUTERS)

5 мая Евгений Пригожин заявил, что 10 мая наемники ЧВК Вагнера выйдут из Бахмута, оставив воевать в городе подразделения регулярной российской армии. Пригожин также озвучил яростные обвинения в адрес руководителей Минобороны и Генштаба РФ, заявив о 90%-м дефиците снарядов у вагнеровцев.

NV рассказывает, что важно знать о новом обострении противостояния между Евгением Пригожиным и ведомством Сергея Шойгу и что могут означать его заявления о готовности вагнеровцев выйти из Бахмута.



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«Шойгу! Герасимов! Где, с*ка, боеприпасы?!»: что заявил Пригожин о выходе из Бахмута

В ночь на 5 апреля Евгений Пригожин обнародовал истерическое видеозаявление о потерях ЧВК Вагнера. На фоне нескольких рядов трупов — как утверждает Пригожин, погибших за минувшие сутки вагнеровцев — он обвинил руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу в якобы катастрофической нехватке боеприпасов в ЧВК. Мол, именно из-за нехватки снарядов потери вагнеровцев в последнее время стремительно растут.

«Шойгу! Герасимов! Где, с*ка, боеприпасы? — кричит Пригожин на видео, щедро перемежая свое обращение нецензурной лексикой. — Вы сидите, твари, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни, снимают на ютубе ролики. Вы думаете, что вы — хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право? Есть элементарные подсчеты: если вы даете норму боеприпасов, их [погибших] в пять раз меньше».

Пригожин заявил, что нехватка боеприпасов для ЧВК Вагнера якобы достигает 70%. На этом видео можно насчитать более трех десятков тел погибших.

Днем в пятницу, 5 мая, Евгений Пригожин опубликовал новое обращение — как видеозапись, так письмо командиров ЧВК Вагнера и самого Пригожина в адрес Герасимова, Шойгу, а также «верховного главнокомандующего» [Владимира Путина] и народа России".

В этом обращении Пригожин заявил уже о 90%-м дефиците боеприпасов, утверждая, что вагнеровцы получают лишь 10% от желаемого объема снарядов. Он также потребовал от военного руководства России официального боевого распоряжения для ЧВК Вагнера на выход из Бахмута.

«Я официально сообщаю министру обороны и верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов в Бахмуте потери бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 мы выходим из населенного пункта Бахмут», — сказал Пригожин, записав видео рядом с несколькими десятками боевиков Вагнера.

В своем письменном заявлении Пригожин также утверждает, что:

начиная с 10 мая вагнеровцы будут « вынуждены» передать позиции в Бахмуте регулярным подразделениям Министерства обороны;

передать позиции в Бахмуте регулярным подразделениям Министерства обороны; остатки ЧВК Вагнера выведут в тыловые лагеря для « зализывания ран»;

зализывания ран»; заявленный Пригожиным « снарядный голод» якобы искусственный, а поставки боеприпасов вагнеровцам якобы ограничивают « завистливые околовоенные бюрократы»;

снарядный голод» якобы искусственный, а поставки боеприпасов вагнеровцам якобы ограничивают завистливые околовоенные бюрократы»; захватить Бахмут вагнеровцы должны были до 9 мая, однако с 1 мая их якобы « отрезали от любых артиллерийских боеприпасов»;

от любых артиллерийских боеприпасов»; наступательные ресурсы ЧВК Вагнера якобы исчерпались еще в начале апреля, а потери растут « с геометрической прогрессией с каждым днем»;

с геометрической прогрессией с каждым днем»; Минобороны РФ лжет об эффективности и численности подразделений российской армии, которых отправили на усиление « флангов» ЧВК Вагнера вокруг Бахмута ( «вместо десятков тысяч — десятки, редко сотни бойцов»);

флангов» ЧВК Вагнера вокруг Бахмута «вместо десятков тысяч — десятки, редко сотни бойцов»); ни одно предыдущее письмо Пригожина с жалобами на нехватку боеприпасов, адресованное военному руководству РФ, якобы не было рассмотрено.

В видеообращении, которое сопровождает это заявление, Пригожин еще резче обострил свои обвинения в адрес Минобороны, заявив о якобы «успешных» результатах вагнеровцев в боях за Бахмут, из-за которых российских «околовоенных бюрократов задавила жлоба». Он также признал, что в битве за город потери ЧВК Вагнера были «большими, чем должны быть», но списал это на якобы искусственно созданный снарядный голод.

Пригожин не впервые жалуется на эту проблему. 22 февраля 2023 года он уже публиковал фото убитых вагнеровцев, заявляя, что «никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано». «В чем проблема? Объясняю. […] Это ребята, погибшие вчера из-за снарядного голода. Их должно быть в пять раз меньше», — заявил тогда Пригожин, озвучив упреки в адрес Шойгу и Герасимова об отсутствии «финальной подписи» по поставкам «достаточного количества боеприпасов» для вагнеровцев. Кроме того, наемники ЧВК Вагнера записывали несколько видео с просьбами о предоставлении снарядов и тоже резко высказывались в адрес руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова.

29 апреля Евгений Пригожин дал интервью, в котором впервые угрожал Шойгу и руководству РФ вывести войска ЧВК Вагнера из Бахмута, если обеспечение вагнеровцев боеприпасами не улучшится.

Он добавил, что сил боевиков «осталось на несколько дней», поэтому они либо покинут город, либо их «оставят погибать». «А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное», — заявил спонсор ЧВК Вагнера.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК Вагнера через некоторое время перестанет существовать», — заявил Пригожин.

3 мая он также отметил, что фланги позиций вагнеровцев в Бахмуте, которые сейчас удерживают российскин воздушно-десантные войска (в основном окраины города), «не в лучшем состоянии». Аналитики Института изучения войны расценили это заявление как обвинение чиновников Минобороны РФ в том, что их силы не в состоянии сдержать украинские локальные контратаки в районе Бахмута.

1 мая Пригожин якобы посетил захваченный россиянами Соледар и показал склад вооружений, заявив, что его запасов могло бы хватить, чтобы вооружить «миллионную армию».

" Нам это, что, не нужно никому? Надо оставить это здесь, чтобы дальше сгнило? Я всем написал кому только мог. Никому это неинтересно. Предлагаю вывесить объявление на «Авито»: меняю вооружение на армию в миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки", — подчеркнул Пригожин. Тогда он заявил, что на каждого боевика ЧВК Вагнера якобы нужны по 10 кг снарядов в сутки, в то время как они получают якобы не более трети — около 3 кг.

В Минобороны России раньше называли жалобы Пригожина «экзальтированными заявлениями», а наемников — «добровольцами штурмовых отрядов». В российском ведомстве заявляли, что все заявки на поставки боеприпасов для «штурмовых подразделений» выполняются в кратчайшие сроки.

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Чего на самом деле не хватает вагнеровцам: реакция ВСУ на новые заявления Пригожина

В Вооруженных силах Украины взвешенно отнеслись к новым громким заявлениям Пригожина от 5 мая, напоминая, что спосор ПИК Вагнера может иметь более сложные мотивы, чем озвучивает публично.

«В течение месяцев Пригожин пытается делать эпатажные заявления, чтобы привлечь к себе внимание», — напомнил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ в комментарии ВВС.

Он назвал две возможные истинные причины показательных истерик Пригожина:

у «вагнеровцев» заканчиваются боевики

продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.



«За эти сутки уничтожены 137 окупантов, 202 ранены, они несут большие потери», — заявил Череватый добавив, что на самом деле ЧВК Вагнера ощущает не боеприпасный, а человеческий голод. А Минобороны России, по мнению Череватого, не предоставляет «вагнеровцам» подкреплений в том объеме, как этого хотелось бы командирам ЧВК Вагнера.

«Поэтому они ищут причины, чтобы уйти», — предполагает спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он также напомнил, что в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, а «вагнеровцы» продолжают атаковать силы ВСУ, несмотря на заявления Пригожина. Только за последние сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами.

«Интенсивность боев не снижается. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая», — убежден Череватый.

Аналогичное предположение сделала Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины. Она также подчеркнула, что враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль ко Дню победы, и для выполнения этой задачи вагнеровцев стягивают с других направлений, заменяя ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

Кроме того, подчеркнула Маляр, украинская артиллерия недавно уничтожила места хранения боеприпасов вагнеровцев.

Был ли снарядный голод: ISW об информационных атаках Пригожина за последние недели

Аналитики Института изучения войны, которые тщательно отслеживают деятельность ЧВК Вагнера и активность Евгения Пригожина в российском публичном пространстве, обратили внимание, что в последнее время он, вероятно, вернул себе определенное доверие и приверженность Кремля и пытается этим воспользоваться в публичном противостоянии с российским Минобороны.

Хотя ранее российские власти лишили Пригожина возможности проводить вербовку заключенных в российских тюрьмах, весной 2023 года ЧВК Вагнера, похоже, получила контроль над некоторыми формированиями, формально подотчетными Минобороны РФ. Среди них — батальон Поток, один из трех «добровольческих» отрядов российской государственной энергетической компании Газпром, которая предположительно подчинена ЧВК Редут Минобороны России. Такой вывод ISW озвучил 24 апреля — на фоне обвинений «вагнеровцев» в адрес бойцов Потока о том, что те якобы самовольно оставили позиции в районе Бахмута, которые должны были удерживать по приказу пригожинских командиров из ЧВК Вагнера.

Кроме того, аналитики ISW обратили внимание на более ранние заявления Пригожина о возможности вывода ЧВК Вагнера из Бахмута якобы из-за нехватки снарядов. Тогда ISW напомнил, что в ответ на эти жалобы в российских источниках начали распространять вероятное письмо от Минобороны РФ от 23 апреля с полным перечнем артиллерийских боеприпасов и другого оборудования, предоставляемого вагнеровцам.

Вероятно, это письмо было обнародовано, чтобы помешать Пригожину использовать проблему нехватки артиллерии для критики Минобороны, как он это делал в прошлом, предположили эксперты ISW. В ответ Пригожин заявил, что цифр, приведенных в письме Минобороны, ЧВК Вагнера все равно недостаточно «для выполнения поставленных задач».

«Пригожин, вероятно, продолжит полагаться на свою текущую линию информационных атак, чтобы продвигать себя и добиваться дальнейших привилегий от российских военных, пока он сохраняет „реабилитированный“ статус в глазах российского руководства», — прогнозировали в ISW.

Какие потери ВСУ нанесли УИК Вагнера в Бахмуте и что принесла оборона города: причины истерики Пригожина

Как заверила 5 мая Анна Маляр, украинские Силы обороны пока не дают врагу прорвать оборону ВСУ, несмотря на все усилия оккупантов и тяжелые бои.

Бахмутский демон, неофициальный Телеграм-канал украинских защитников города, 2 мая опроверг утверждение Пригожина о том, что «вагнеровским» оккупантам якобы не хватает боеприпасов для атак. «Относительно арты — пид*ры еб**ат по-прежнему, БК хватает, к сожалению. Но стоим».

В то же время, как заявил в недавнем интервью NV представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый, оборона Бахмута уже доказала свою эффективность.

«Дедлайн взятия Бахмута был в июле для них определен. И они этого не могут сделать, неся колоссальные потери. Что это, если не яркий показатель того, что эта оборонная операция успешна?» — заметил Череватый.

Он также выразил убеждение, что мнение Пригожина «вообоще никого не интересует. «Он будет стоять там [в Бахмуте], пока ему говорят это делать его хозяева, это во-первых , — подчеркнул Череватый за несколько дней до заявления Пригожина от 5 мая. — Во-вторых, у него уже пошла, по-видимому, фаза принятия. Месяц назад, когда я сказал, опираясь на данные наших аналитиков, опираясь на то, что говорил наш командующий, если у них не будет источника пополнения личного состава (которое они имели достаточно мощное за счет тюрем), будут потери на таком же уровне, как сейчас (более ста человек только убитыми ежесуточно), то преступная организация Вагнера прекратит свое бесславное существование в славном украинском городе Бахмут».

Череватый также подтвердил «абсолютно близкую к реальности» оценку официальных лиц США, согласно которой российские силы с начала 2023 года потеряли в Украине 100 000 военнослужащих — 80 000 раненых и 20 000 погибших, — значительная часть которых была убита или ранена в боях за Бахмут.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что оборонная операция Бахмута уже выполнила две основные задачи:

«не допустить прорыва наших стратегических линий обороны, чтобы враг не мог выйти нам в тыл, разгромить наши подразделения или оцепить их, и выполнить свою задачу, например, по взятию определенных территорий»;

«нанести колоссальные потери врагу в живой силе и в технике, чем дополнительно подавить его морально-психологическое состояние».

«Все эти задачи на сегодняшний день успешно выполняются. А тем самым готовится почва для того, чтобы эту более разбитую, деморализованную армию или остатки этих ЧВК могли наши подразделения в определенное время и в определенном месте более успешно, с меньшими потерями разбить и выбросить с нашей территории», — подчеркнул Череватый.

Журнал The Economist в своей статье о битве за Бахмут от 3 апреля также отметил, что даже если предположить захват города российскими войсками через несколько недель, это событие вовсе не станет победой для Владимира Путина.

«В частных разговорах украинские генералы утверждают, что ход боевых действий подтвердил их решение вопреки всем продолжать защищать Бахмут. Некоторые украинские командиры говорят, что потери России вокруг города составляют десять к одному [в пользу ВСУ]», — пишет издание, отмечая, что независимые аналитики считают эту цифру более низкой.

Со ссылкой на Череватого Economist также отмечает, что ЧВК Вагнера остается «единственной реальной наступательной силой в Бахмуте». Большинство из 30−40 ежедневных волн атак проводят именно их подразделения с позиций, которые уже находятся в черте города.

«Даже если Россия захватит Бахмут, это будет Пиррова победа в ее чистом виде, — пишет The Economist. — Попытка преувеличить захват провинциального города сомнительной стратегической ценности может привлечь внимание к тому, как мало Россия достигла за десять месяцев боев. В процессе она потеряла свой наступательный потенциал, став более уязвимой для контрудара [ВСУ]. Концерт Путина на Красной площади 9 мая лишь подчеркнет, как мало он может продемонстрировать в пользу своего вторжения», — пишет The Economist в статье, вышедшей под названием Дня победы не будет.