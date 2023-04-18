Пригожин угрожает бывшим боевикам ЧВК Вагнера, которые рассказали об убийствах украинских детей 18 апреля, 17:27 Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин угрожает двум бывшим боевикам, которые рассказали о своих военных преступлениях в Украине.

Накануне российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с бывшими российскими заключенными Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Они сознались в военных преступлениях, совершенных в Украине.

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Пресс-служба Пригожина распространила в Telegram заявление олигарха, в котором он отрицает обвинения в зверствах и массовых убийствах мирных жителей Украины, в том числе детей, и угрожает бывшим «вагнеровцам» расправой.

"…Я пришлю список из 30−40 человек, которые брызгают слюной, типа Косичкина (их там целый список, в том числе бежавших из России подонков), которых Генпрокуратура Украины обязуется мне передать для, так сказать, «справедливого суда» над этими людьми… С ними мы будем поступать особым образом", — «предлагает» Пригожин.



По словам хозяина «вагнеровцев», его ЧВК «уже сутки разыскивает, но пока не может найти» Савичева. Пригожин предложил бывшему наемнику «связаться с колл-центром ЧВК Вагнер и сообщить, для чего он дал эту фальсификацию», уверяя, что «его никто не будет преследовать».

После публикации видео Савичев и Улдаров связались с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным и пожаловались на угрозы убийством.



«[Сказали], что поймают и убьют, чтобы я оглядывался… Мне это не надо, я и так уже труп… Я хочу пожить хотя бы два-три месяца. Я знаю, что это такое, я знаю, что такое „ЧВК Вагнер“», — заявил Савичев.



Улдаров сказал, что ему позвонили из «конторы» и потребовали опровергнуть его заявления, угрожая бывшему боевику и его сыну.

Савичев также утверждает, что дал интервью Осечкину за деньги: «Я поговорил с ним, чтобы просто пожрать, чтобы выжить. Он мне дал 10 тысяч рублей. Безопасность [после интервью] я обеспечиваю себе сам, мне уже приходили угрозы».

По словам экс-«вагнеровца», он рассказал «только 10% того, что можно было рассказать».



Сам Осечкин объяснил, что перевел 10 тысяч рублей человеку, который снял комнату для Савичева, а о свидетельствах за деньги речь не шла.



Офис генпрокурора Украины 17 апреля сообщил, что проверяет информацию о совершении военных преступлений «вагнеровцами».