Почему силы Пригожина так и не вышли из Бахмута и как его критика в адрес «деда» подрывает основы путинской системы — ISW 10 мая, 09:00 Реклама ЧВК Вагнера в российском Омске (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Первый случай вероятной критики со стороны Евгения Пригожина в адрес Владимира Путина может подорвать базовые нормы путинской системы, в то время как парад в Москве продемонстрировал уровень деградации армии РФ.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.



Аналитики ISW комментируют очередной масштабный ракетный удар, который Россия нанесла в ночь на 9 мая по Украине. Они обращают внимание на то, что РФ продолжает ракетные атаки в меньшем масштабе, чем ежедневные удары во время неудачной кампании против критической инфраструктуры Украины. Вероятно, это может свидетельствовать о том, что российские силы больше сосредоточены на поддержании регулярности новой серии своих атак, чем на фактической эффективности ударов.

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Российский диктатор Владимир Путин не воспользовался празднованием Дня победы в РФ, чтобы внести какие-либо значимые изменения в свою риторику, и лишь повторил предыдущие нарративы, констатируют аналитики ISW. По их мнению, он продолжает подготовку к длительной войне и пытается представить ее так, будто Россия «успешно» противостоит всему Западу. В своей речи на Красной площади он заявил, что «против России развязана настоящая война», а ранее утверждал, что Запад ведет глобальную «войну» против России. Независимо от того, является ли эта риторика целенаправленным признанием масштаба боевых действий, она не отражается ни в каких изменениях в подходе Кремля к «специальной военной операции», подчеркивают в ISW. Аналитики напоминают, что Путин также не воспользовался другими значимыми событиями (среди которых его ежегодное новогоднее обращение или обращение к Федеральному собранию в феврале 2023 года), чтобы предложить какое-либо конкретное видение того, как переломить неудачи российской армии в Украине или изменить ход войны. Путин же использовал эти события для того, чтобы усилить свою давнюю риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, упоминая о Второй мировой войне, однако не призывая российское общество поддержать полную мобилизацию.

Обозреватели ISW подчеркивают, что на параде 9 мая в Москве было продемонстрировано гораздо меньше военной техники, чем обычно (особенно заметным было отсутствие современных танков, в которых Россия так нуждается в Украине), что продемонстрировало дальнейшую деградацию российской армии, несмотря на попытки Кремля сократить масштабы празднования Дня победы, включая парады и другие мероприятия, отмененные в российских городах.

В то же время Путин пытался использовать День победы, чтобы сплотить партнеров России по СНГ, многие из которых стремились снизить свою зависимость от Кремля после февраля 2022 года. Присутствие лидеров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на московском параде подчеркнуло шаблонную кремлевскую риторику о том, что Россия якобы стремится «к многополярному мировому порядку». Впрочем, эти попытки Путина сплотить страны СНГ затмило отсутствие нескольких лидеров стран Центральной Азии, которые сначала соглашались посетить Москву, а также тем фактом, что Александр Лукашенко не присоединился к остальным лидерам на церемонии возложения венков и не выступал со своим традиционным обращением ко Дню победы в Минске (хотя пока неясно почему, отмечают в ISW). Другие не западные страны в значительной степени отвергли попытки Кремля объединить такие государства в потенциальную антизападную коалицию — особенно Китай, все больше дистанцирующийся от России в своей риторике. Ранее ISW оценивал, что деградация российской военной мощи, вероятно, сделала подобные усилия Кремля еще менее привлекательными для других стран.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин воспользовался празднованием Дня Победы в РФ как возможностью высмеять Путина и поставить под сомнение его заявления. Аналитики напоминают, что в своем видео с жалобами на нехватку боеприпасов Пригожин упомянул о «дедушке, который может оказаться м*даком», а также отметил, что неназванные лица («вероятно, речь идет о Путине и чиновниках российского Минобороны», предполагают в ISW) должны прекратить «вы*бываться» на Красной площади. В ISW считают, что Пригожин подразумевает Путина, которого часто называют «бункерным дедом». Там также подчеркивают, что хотя ранее Пригожин в своих заявлениях атаковал других российских чиновников и офицеров, часто даже называя имена, он еще не делал таких заявлений в адрес Путина — хотя и пытался затмить авторитет российского диктатора «с помощью подобных риторических трюков».

Если Кремль не отреагирует на эту слабо завуалированную критику со стороны Пригожина в адрес Путина, эскалация его нападений на диктатора может еще больше подорвать привычную норму в путинской системе — когда отдельные деятели могут бороться за должности и влияние (и добиваться расположения Путина либо терять его), но не могут прямо критиковать диктатора.

Пригожин также признал, что силы ЧВК Вагнера останутся в Бахмуте и после очерченного им «дедлайна» 10 мая — несмотря на то, что его наемники не получили от Минобороны России дополнительных снарядов. Невыполнение собственной угрозы выхода из Бахмута (Пригожин озвучил ее 5 мая), свидетельствует, что он осознает свою зависимость от российского Минобороны. В ISW также предполагают, что Пригожин пытался шантажом сменить приоритеты российского Минобороны, чтобы самостоятельно претендовать на «победу» в Бахмуте и получить боеприпасы, которые армия РФ вероятно, экономит для подготовки к ожидаемому контрнаступлению ВСУ. Вероятно, Пригожин ожидал, что Минобороны России полностью выполнить его требования, но осознал, что не может выполнить свой ультиматум. Пригожин также, по всей вероятности, считал, что близкий к нему генерал Сергей Суровикин сможет заставить Минобороны России удовлетворить требования ЧВК Вагнера. Но если его заявления о невозможности связаться с Суровикиным правдивы, то указывают на то, что Пригожин не имеет столь больших рычагов влияния в российском Минобороны, как он себе представлял.

Пригожин также продолжает обвинять другие российские нерегулярные формирования в больших потерях и медленном темпе продвижения в Бахмуте, чтобы представить ЧВК Вагнера как единственную «компетентную» силу, действующую в этом районе. В частности, он обвинял в «бегстве» боевиков российского батальона Поток (связан с Газпромом) и военных 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ.

Другие выводы ISW по итогам прошедших суток:

Оккупанты совершили ограниченные атаки на северо-востоке от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.



Российские войска продолжают добиваться незначительных успехов в Бахмуте и вести ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.

Войска РФ обстреляли украинские позиции к западу от Гуляйполя и Херсонской области.

Российские оккупационные « чиновники» продолжают депортировать гражданских украинцев глубже на оккупированную Россией территорию.



Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW